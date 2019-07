EL: Trnava chce v Bosne ukázať peknú tvár, DAC privíta Cracoviu

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

1. zápasy 1. predkola EL 2019/2020, štvrtok 11. júla:



18:30 MFK Ružomberok - Levski Sofia

Rozhodca: Petri Viljanen (Fínsko).



19:00 FK Radnik Bijeljina - FC Spartak Trnava

Rozhodca: Volen Činkov (Bulharsko)



20:30 FC DAC 1904 Dunajská Streda - Cracovia Krakov

Rozhodca: Rade Obrenovič (Slovinsko)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. júla (TASR) - Traja slovenskí zástupcovia v 1. predkole Európskej ligy UEFA 2019/2020 Spartak Trnava, DAC Dunajská Streda a MFK Ružomberok budú vo štvrtok bojovať o čo najlepšiu východiskovú pozíciu do budúcotýždňových odviet.V hre bude okrem postupových ambícií aj snaha zbierať body pre Slovensko do koeficientu UEFA. Ružomberok privíta silný bulharský klub Levski Sofia, DAC bude hostiť najstarší poľský klub Cracoviu Krakov a úradujúci víťaz Slovenského pohára - Slovnaft Cupu z Trnavy sa predstaví v bosnianskej Banja Luka na pôde Radniku Bijeljina.Po prípravnom období to bude pre "Ružu" aj DAC ostrý štart do novej sezóny, Trnava už má za sebou jeden súťažný zápas, keď doma v Česko-slovenskom Superpohári prehrala s českým držiteľom double Slaviou Praha.DAC bude hrať v pohárovej Európe druhý rok za sebou, tento raz ako vicemajster Fortuna ligy. V minulej sezóne v 1. predkole vyradil Dinamo Tbilisi, v 2. predkole mu stop vystavilo Dinamo Minsk. V MOL Aréne sa mu postaví päťnásobný poľský šampión, ktorý však naposledy získal majstrovský titul v roku 1948.V kádri štvrtého tímu uplynulej sezóny Ekstraklasy je slovenské zastúpenie v podobe brankárov Lukáša Hrošša a Michala Peškoviča, resp. obrancu Michala Sipľaka a stredopoliara Milana Dimuna, z hosťovaní sa do mužstva vrátili aj Jaroslav Mihalík a Tomáš Vestenický. Za DAC ešte odohrá v Európskej lige dva zápasy reprezentačný obranca Ľubomír Šatka, ktorý následne posilní ligového rivala Cracovie Lech Poznaň.Nemecký tréner klubu zo Žitného ostrova Peter Hyballa verí, že jeho stabilizovaný tím je na poľského súpera dobre pripravený."Videli sme, že máme problém skórovať, s obrannou fázou však môžem vysloviť spokojnosť. Pred štvrtkovým pohárovým stretnutím som už rozhodnutý o deviatich postoch, ďalšie dve mená sa vykryštalizujú počas zvyšných tréningov," povedal Hyballa pre klubový web.Duel povedú rozhodcovia zo Slovinska, hlavným je Rade Obrenovič. Zápas v priamom prenose vysiela RTVS. Ak sa Dunajskej Strede podarí prejsť cez poľského súpera, v 2. predkole sa stretne s gréckym Atromitosom.Ružomberské mužstvo trénerskej dvojice Ján Haspra - Marek Sapara čaká 26-násobný bulharský majster PFC Levski Sofia. Slovenský majster z roku 2006 naposledy účinkoval v pohárovej Európe v sezóne 2016/2017 a pomerne úspešne.V predkolách prešiel cez FK Vojvodinu Novi Sad a SK Brann Bergen a v 3. predkole ho vyradil silný anglický FC Everton, ktorému však bol viac ako dôstojným súperom. V generálke na Európsku ligu Liptáci zdolali český druholigový Třinec 1:0. Kapitán "Ruže" Ján Maslo sa pre klubový web vyjadril, že tím je pripravený.Zápas povedú arbitri z Fínska, ako hlavný Petri Viljanen. RTVS z neho prinesie priamy prenos. V prípade postupu sa Ružomberok v 2. predkole stretne s úspešnejším z dua AEK Larnaca z Cypru - FC Petrocub-Hincesti z Moldavska.V Trnave v porovnaní s minulou sezónou vyšperkovanou postupom do skupiny Európskej ligy prišlo k veľkým zmenám, noví sú majitelia, resp. realizačný tím aj hráčsky káder. Mužstvo povedie portugalský kouč Ricardo Chéu.uviedol na klubovom webe pred súbojom s Radnikom.Nový kapitán "andelov" Bogdan Mitrea z Rumunska hral proti "zošívaným" prvýkrát na trnavskom Štadióne Antona Malatinského a po zápase fanúšikom sľúbil, že z Bosny privezie tím lepší výsledok.RTVS odvysiela z tohto stretnutia záznam na Dvojke od 22:30. Ak Trnava prejde cez úvodnú prekážku, v 2. predkole nastúpi proti bulharskému Lokomotivu Plovdiv.