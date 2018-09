EL: TRNAVA PRI PREMIÉRE ZDOLALA ANDERLECHT BRUSEL

Na snímke futbalista Trnavy Matej Oravec sa raduje z gólu v zápase 1. kola D - skupiny Európskej ligy FC Spartak Trnava - Anderlecht Brusel vo štvrtok 20. septembra 2018 v Trnave. Foto: TASR - Martin Baumann

Trnava 20. septembra - Futbalisti Spartaka Trnava odštartovali účinkovanie v D-skupine Európskej ligy 2018/2019 víťazstvom. Na Štadióne Antona Malatinského vo štvrtok zdolali belgický Anderlecht Brusel 1:0. Jediný gól pri historickej premiére Trnavy v EL strelil v 79. minúte Matej Oravec.



Vo svojom druhom zápase v skupine sa Trnava predstaví 4. októbra na ihrisku Fenerbahce Istanbul.



Spartak začal nebojácne, prvých päť minút mal loptu na svojich kopačkách, ale prvý zákrok musel vytiahnuť brankár Chudý. Ten mal čo robiť aj na konci 15. minúty, keď tesne pred ním nedosiahol na center do šestnástky Dimata. Hráči Anderlechtu postupne preberali hru do svojej réžie, boli častejšie pri lopte, snažili sa o prechod do šestnástky po krídlach i stredom. K streľbe ich však nepúšťala pozorná obrana Trnavy. Dimata sa napokon k zakončeniu dostal päť minút pred koncom polčasu, ale hlavičkoval nepresne.



Druhé dejstvo sa od toho prvého veľmi nelíšilo, oba tímy si dávali pozor v obrane a šancí bolo málo. V 67. minúte si však na center z pravej strany naskočil Bakoš a len tesne minul bránku Didillona. Anderlecht kontroval vzápätí, keď Chudý končekmi prstov vytlačil loptu na brvno po teči Trebela. Zápas napokon rozhodla štandardná situácia a na radosť zaplnenej arény sa z gólu tešil Spartak. Grendel posadil loptu z rohového kopu na hlavu Mateja Oravca a ten zabezpečil Trnave víťazstvo 1:0. Hostia sa v závere snažili o vyrovnanie, ale Spartak si už tri body ustrážil.

Na snímke futbalista Trnavy Erik Grendel (vľavo) a hráč Anderlechtu Andy Najar v zápase 1. kola D - skupiny Európskej ligy FC Spartak Trnava - Anderlecht Brusel vo štvrtok 20. septembra 2018 v Trnave.

Foto: TASR - Martin Baumann

Hlasy po zápase /zdroj: RTVS/:



Radoslav Látal, tréner Spartaka: "Sú to krásne pocity, pre toto hráme futbal. Čakali sme na jednu šancu a tú sme premenili. Opakuje sa to, čo sme hrali aj v predkolách. Proti nadštandarným súperom sa väčšinou bránime a čakáme na svoju príležitosť."



Matej Oravec, strelec gólu Spartaka: "Je to niečo neskutočné, nedá sa to ani opísať. Fantastickí diváci a gól na konci zápasu, nič krajšie ani nemôže byť. Je to to najkrajšie, čo som zatiaľ zažil. Súper mal chvíľami tlak, ale ustáli sme to a napokon sme vyhrali."

EL 2018/2019 D-skupina:

79. Oravec,Clancy - Ross, Carr (Škót.),Grendel, Kadlec, Bakoš, Tóth, Čanturišvili (všetci Trnava),Chudý - Kadlec, Tóth, Godál, Čonka (51. Kulhánek) - Oravec, Rada - Jirka (64. Malecki), Grendel, Čanturišvili - Bakoš (88. Janso)Didillon - Najar (64. Saief), Vranješ, Sanneh, Milič - Musona (84. Gerkens), Kums, Trebel, Amuzu - Santini, Dimata (84. Makarenko)