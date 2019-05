Electrolux rad 6000: Voľba víťazov

Foto: Electrolux Foto: Electrolux

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. mája (OTS) - Profesionálny rad značky Electrolux Professional sa stáva hrdým partnerom Svetových majstrovstiev v ľadovom hokeji 2019 svojimi inovatívnymi riešeniami v oblasti prania-sušenia bielizne, ktoré poskytuje Electrolux rad 6000. Nový rad sa na Slovensku predstavuje praním a sušením oficiálnych dresov hráčov všetkých reprezentantov na majstrovstvách.Hlavné mesto Slovenska, Bratislava, a tiež metropola východu - Košice od 10. do 26. mája 2019 privítajú najlepších reprezentantov ľadového hokeja pri príležitosti Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, ktoré predstavujú najvýznamnejšiu a najdôležitejšiu medzinárodnú športovú udalosť roka.Slovensko sa stáva hosťovskou krajinou majstrovstiev po 8 rokoch, už druhýkrát vo svojej histórii ako nezávislá krajina – majstrovstvá z roku 2011 predstavovali najväčšiu športovú akciu dejinách krajiny so 406 tisíc návštevníkmi z celého sveta a tento rok sa očakáva ešte väčší počet fanúšikov.Pri tejto exkluzívnej príležitosti sapostará o profesionálne pranie a sušenie všetkých oficiálnych dresov reprezentantov národných tímov, ktorí sa na majstrovstvách zúčastnia.Je to skvelá príležitosť predstaviť silu tohto revolučného radu, ktorý v oblasti profesionálneho prania a čistenia zdvihol latku o stupienok vyššie a to poskytnutím maximálnej, vysokého, vynikajúcehov oblasti zníženia ekologickej stopy, výnimočných finančných, a v neposlednom rade certifikovanéhopre pohodlné používanie bez námahy.,” dodáva, Regionálna marketingová manažérka CEE v Electrolux Professional.