Elektrárne chcú navýšiť odkalisko v Chalmovej pre ukladanie popolčeka

Bystričany 18. júla (TASR) - Slovenské elektrárne (SE) plánujú navýšiť definitívne odkalisko Chalmová, ktoré sa nachádza na území Bystričian v okrese Prievidza. Vytvoriť tak chcú ďalší akumulačný priestor pre uloženie popolovín z výroby elektrickej energie a tepla v Elektrárni Nováky (ENO).Navýšením hrádze odkaliska po kótu 310 metrov nad morom, čo je o šesť metrov viac ako súčasný stav, vytvoria elektrárne nový priestor pre uloženie popolovín v objeme 1.324.500 metrov kubických (m3). Vyplýva to zo zámeru, ktorý predložili orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.ozrejmili SE v zámere. Do tohto roku je totiž ENO povinná vyrábať elektrinu z domáceho uhlia v zmysle všeobecného hospodárskeho záujmu a vyrábať tak teplo pre Prievidzu a okolitých odberateľov.Investíciu v hodnote jedného milióna eur plánujú elektrárne riešiť v dvoch etapách, pričom majú na jej realizáciu platné územné povolenie.Odkalisko v Chalmovej slúži na ukladanie popolovín z výroby elektrickej energie od roku 1988. Súčasná povolená kóta koruny hrádze predstavuje 304 metrov nad morom, pričom celkový akumulačný objem predstavuje 9,334 milióna m3. Po navýšení kóty by mala mať objem 10,658 milióna m3. Popol z odkaliska dodávajú SE na protipožiarne zásypy v banských priestoroch, v minulosti ho využívali i v stavebníctve.