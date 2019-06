Elektrické kolobežky budú môcť jazdiť po chodníkoch naďalej, no pomaly

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 13. júna (TASR) – Elektrické kolobežky budú môcť jazdiť po chodníkoch naďalej, avšak pomaly. Pripravovaná novela cestného zákona chce docieliť, aby sa elektrické kolobežky dali na jednu úroveň so samovyvažovacími prostriedkami, teda medzi vodičov nemotorových vozidiel, ako sú napríklad cyklisti. TASR o tom informovala Michaela Paulenová z tlačového odboru Ministerstva vnútra SR.doplnila Paulenová. Osoby na akýchkoľvek kolobežkách sú v súčasnosti zaradené medzi chodcov, teda nemajú vo vzťahu k požívaniu alkoholu žiadne obmedzenia.Podľa pripravovaného návrhu by sa osoby na kolobežkách s pomocným motorčekom (e-kolobežky) vo vzťahu k požívaniu alkoholu mali zaradiť do rovnakej skupiny ako cyklisti a osoby na samovyvažovacích vozidlách.dodala Paulenová. Požívanie alkoholu osôb na e-kolobežkách sa oproti súčasnosti teda sprísňuje.Kolobežky s motorčekom sú v súčasnosti podľa platnej legislatívy zaradené medzi chodcov, teda môžu chodiť po chodníkoch. Pri akejkoľvek kolízii sa teda nemôže hovoriť o dopravnej nehode.