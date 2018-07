Električkové trate v Košiciach majú byť zmodernizované do 31. augusta

Na archívnej snímke práce na modernizácii elekričkových tratí na ulici Komenského v Košiciach. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 24. júla (TASR) - Druhá etapa modernizácie električkových tratí (MET) v Košiciach bude ukončená do 31. augusta, teda do zmluvného termínu. Na kontrolnom dni to pred novinármi deklarovali viceprimátor Košíc Martin Petruško, ktorý je poverený riadením mesta, a generálny riaditeľ spoločnosti Eurovia SK Róbert Šinály. Podľa ich slov práce prebiehajú v súlade s harmonogramom.povedal Šinály s tým, že neočakáva žiadne komplikácie. „Sme zo zeme vonku, čiže všetky prekvapenia, ktoré ako stavbári na takejto stavbe očakávame, máme za sebou a nemalo by nás už nič prekvapiť.“Podľa Petruška sú práce na kruhovej križovatke vo finále.Pripomenul, že električky budú v daných úsekoch opäť premávať až po ukončení kolaudačného konania.Ako Petruško dodal, súčasne do 31.8. by mali byť pre osobnú dopravu a mestskú hromadnú dopravu (MHD) uvoľnené aj priľahlé komunikácie, teda Moldavská cesta a Trieda SNP, ktoré mesto rekonštruuje.