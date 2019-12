Elektrina zdražela menej, môže za to zníženie podpory domáceho uhlia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 21. decembra (TASR) - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) znížil podporu domáceho uhlia a aj preto elektrina zdražela menej. Informoval o tom hovorca ÚRSO Radoslav Igaz s tým, že keby úrad v plnej miere zohľadnil len návrhy od regulovaných subjektov, priemerná cena elektriny by stúpla viac.tvrdí Igaz s tým, že v skutočnosti je to naopak.ÚRSO podľa jeho slov cenovým rozhodnutím pre Slovenské elektrárne určil na tento účel pre rok 2020 sumu 116.416.000 eur. Skonštatoval, že ide o medziročné zníženie sumy na podporu výroby elektriny z domáceho uhlia oproti roku 2019 o zhruba dva milióny eur.vysvetlil. Igaz zároveň dodal, že keby úrad v plnej miere zohľadnil len návrhy od regulovaných subjektov, priemerná cena elektriny by stúpla o 14,64 %.Opozičná strana SaS začiatkom týždňa vyzvala ÚRSO, aby prehodnotil cenové rozhodnutie pre elektrinu vyrobenú v uhoľnej elektrárni Nováky (ENO). Podľa predsedu SaS Richarda Sulíka budúci rok zdražie elektrina aj preto, lebo pre elektrinu vyrobenú z domáceho uhlia odsúhlasil ÚRSO cenu vyššiu o 56 %.uviedol Sulík. Podľa liberálov by sa malo čo najskôr ukončiť dotovanie spaľovania uhlia, ktoré nadmerne zaťažuje životné prostredie.