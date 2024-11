Elektromobilita: DKV Mobility rozširuje svoju sieť nabíjacích miest pre elektromobily o viac ako 550 nabíjacích miest v Španielsku

Novo pridané miesta pre ultrarýchle nabíjanie sú súčasťou siete Iberdrola | bp pulse



Vôbec prvá nabíjacia stanica MCS (Megawatt Charging System) pre elektrické nákladné vozidlá v južnej Európe s nabíjacím výkonom 1440 kW



Všetky nabíjacie body so 100 % podielom elektriny z obnoviteľných zdrojov



O Spoločnosti DKV Mobility

20.11.2024 (SITA.sk) -Spoločnosť DKV Mobility, jeden z popredných poskytovateľov služieb medzinárodnej mobility, uzavrela partnerstvo so spoločnosťou Iberdrola | bp pulse. Tento podnik, založený spoločnosťami Iberdrola a bp pulse, je lídrom v oblasti rozširovania sietí rýchleho a ultrarýchleho nabíjania v Španielsku a Portugalsku. Spoločnosť DKV Mobility a jej dcérska spoločnosť GreenFlux, ktorá poskytuje ponuku služieb DKV Mobility pre nabíjanie elektrických vozidiel, nedávno podpísali dohodu o spolupráci.Vďaka tomuto partnerstvu môžu zákazníci DKV Mobility využívať viac ako 550 ďalších nabíjacích miest v Španielsku. Iberdrola | bp pulse plánuje do roku 2030 prevádzkovať 11 700 nabíjacích miest na celom Pyrenejskom polostrove. Prístup k nabíjacím bodom je možný pomocou karty DKV +Charge alebo aplikácie DKV Mobility."Sme veľmi radi, že môžeme do našej siete pridať nabíjacie stanice Iberdrola | bp pulse v Španielsku. Iberdrola | bp pulse ponúka vodičom elektromobilov v Španielsku prvotriedne verejné nabíjanie, čím urýchľuje proces transformácie smerom k dekarbonizácii cestnej dopravy. Je to v dokonalom súlade s našou snahou o úspornejšiu a udržateľnejšiu budúcnosť mobility," hovorí Sven Mehringer, riaditeľ divízie Energy & Vehicle Services v spoločnosti DKV Mobility."Zameriavame sa na poskytovanie jednoduchého prístupu k spoľahlivej infraštruktúre na veľmi rýchle nabíjanie. Týmto spôsobom pomáhame odstrániť jednu z hlavných prekážok, ktorá bráni všeobecnému rozšíreniu elektrických vozidiel. Chceme dekarbonizovať všetku dopravu, ľahkú aj ťažkú. Partnerstvá, vrátane toho so spoločnosťou DKV Mobility, sú kľúčové pre úspešné zvládnutie takejto obrovskej výzvy. Sme radi, že môžeme zákazníkom DKV Mobility poskytnúť prístup k našej rýchlo rastúcej nabíjacej sieti pre elektrické vozidlá," dodáva Julio Martin, obchodný riaditeľ spoločnosti Iberdrola | bp pulse.Iberdrola | bp pulse je strategický spoločný podnik dvoch popredných dodávateľov energie na Pyrenejskom polostrove. Ich cieľom je rozvoj výstavby modernej infraštruktúry pre ultrarýchle verejné nabíjanie elektrických vozidiel v Španielsku a Portugalsku. Nedávno spustili prvý megawattový nabíjací systém (MCS) pre elektrické nákladné vozidlá v južnej Európe. Stanica MCS sa nachádza v logistickom zariadení spoločnosti Grupo Disfrimur v Murcii. Vďaka najvyššiemu nabíjaciemu výkonu 1440 kW možno batériu nákladného vozidla nabiť už za 30 minút. Čas dobíjania sa tak skráti až o 90 %. Ďalšie stanice MCS sa už plánujú.S prístupom k približne 823 000 nabíjacím bodom už DKV Mobility poskytuje jednu z najrozsiahlejších sietí na nabíjanie elektrických vozidiel v celej Európe.Spoločnosť DKV Mobility, ktorá obsluhuje ~ 374 000 aktívnych zákazníkov vo viac ako 50 krajinách Európy a zamestnáva ~ 2 500 ľudí, je poprednou európskou B2B platformou pre platby a riešenia na cestách s približne 90-ročnou históriou a cieleným rastom. Spoločnosť ponúka prístup k najrozsiahlejšej akceptačnej sieti v Európe, ktorá zahŕňa ~68 000 konvenčných čerpacích staníc, ~823 000 verejných a poloverejných nabíjacích miest pre elektromobily a ~23 000 alternatívnych čerpacích staníc (8/24). DKV Mobility je tiež popredným poskytovateľom riešení pre platby mýta v Európe. Ponúka aj služby mobility vrátane servisu vozidiel na približne 34 000 servisných miestach alebo inovatívnych digitálnych riešení. V oblasti finančných služieb je DKV Mobility popredným poskytovateľom riešení pre vrátenie DPH. DKV Mobility dosiahla v roku 2023 transakcie vo výške 17 miliárd EUR a tržby vo výške 714 miliónov EUR. Cieľom DKV Mobility je smerovať k efektívnej a udržateľnej budúcnosti mobility. Všetky údaje sú k 6/2024, pokiaľ nie je uvedené inak.Viac informácií na dkv-mobility.com Informačný servis