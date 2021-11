Elektronické cenovky v BILLA ušetria tony papiera, získajú na tom aj spotrebitelia

Viac času na zákazníkov

BILLA je ekologická spoločnosť

8.11.2021 (Webnoviny.sk) -Bratislavské predajne na Bajkalskej, Račianskej a v obchodnom centre Central. V týchto troch prevádzkach spoločnosť BILLA vymenila papierové cenovky výrobkov za elektronické. Nové, moderné cenovky sú vyrobené z recyklovaného plastu a cenu produktu dokážu na diaľku aktualizovať v priebehu niekoľkých sekúnd. Keďže tieto štítky iba minimálne spotrebúvajú elektrickú energiu, ide o ekologické riešenie, ako zákazníkovi oznámiť cenu produktov. Životné prostredie šetria elektronické cenovky aj vďaka výraznej úspore papiera, ktorý by bol inak použitý na výrobu papierových cenoviek. "Vďaka tejto technologickej novinke dokážeme len v štyroch testovacích predajniach v Bratislave a okolí ušetriť jednu tonu papiera ročne. Využívanie elektronických cenoviek postupne plánujeme rozširovať, v roku 2022 ich zákazníci nájdu v ďalších 40 predajniach po celom Slovensku," povedala Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa BILLA.Okrem toho, že sú cenovky riešením šetrným k životnému prostrediu, pomôžu aj vylepšiť procesy v predajniach. Zamestnancom BILLA výrazne urýchlia vyloženie tovarov do regálov. Počas minút, ktoré by personál inak strávil manuálnou výmenou papierových cenoviek, sa teda bude môcť plne venovať zákazníkom. "Elektronické cenovky prispejú k zvýšeniu efektivity na pracovisku, a zároveň sa odstráni možná chybovosť. Navyše sú veľmi dobre prehľadné, čo zákazníkom umožní ešte lepšiu orientáciu a zároveň spríjemnia dizajn predajní," uviedla K. Kirchnerová.Zavedenie elektronických cenoviek však nie je jediným krokom, vďaka ktorému spoločnosť BILLA pomáha chrániť životné prostredie a znižuje záťaž na planétu. Už niekoľko rokov napríklad zákazníkom neponúka klasické plastové tašky, ale iba tašky vyrobené z recyklovateľného plastu. Ovocie, zeleninu a čerstvé pečivo si zákazníci môžu odniesť iba vo vreckách, ktoré sú vyrobené z HDPE, teda zo 100 % recyklovateľného plastu, ktorý sa po vytriedení do odpadu melie na ďalej využiteľný granulát. Spoločnosť tiež rozšírila sortiment bavlnených tašiek, ktoré možno používať opakovane.Emisie skleníkových plynov BILLA dlhodobo znižuje ekologickými rekonštrukciami svojich priestorov. Predajne tak postupne prechádzajú na šetrnejšie chladenie potravín. "Naše nové chladiace vitríny majú uzatvárateľné dvere a využívajú len chladivá, ktoré nemajú negatívny vplyv na prírodu. Do ovzdušia vypúšťajú o tretinu menej oxidu uhličitého," povedala K. Kirchnerová.V nových a zrekonštruovaných predajniach BILLA tiež používa odpadové teplo z chladenia potravín na vykurovanie, a znižuje aj počet kotolní na fosílne palivá. "Od roku 2018 sme zrušili už 15 kotolní a šesť sme kompletne zrekonštruovali a vybavili diaľkovým ovládaním," dodala K. Kirchnerová. Prírodné zdroje šetrí sieť supermarketov aj využívaním energie zo Slnka – na streche svojej bratislavskej centrály má umiestnené fototermické panely vyrábajúce teplo pre celú budovu. Znižovať spotrebu elektrickej energie pomáha spoločnosti aj LED technológia, ktorá v predajniach postupne nahrádza neónové trubice a halogénové žiarovky. "Vďaka súboru inovácií sa nám od roku 2012 do konca roku 2020 podarilo znížiť spotrebu elektriny na meter štvorcový predajnej plochy o zhruba 23 %, a okrem toho naše emisie oxidu uhličitého klesli v období medzi rokmi 2012 až 2020 o viac ako polovicu. K ochrane životného prostredia pristupujeme aj podporou elektromobility – budovať nabíjacie stanice pre elektrické autá sme začali už pred piatimi rokmi, v rámci rekonštrukcií predajní a výstavbe nových predajní robíme automaticky predprípravu na ďalšie rozširovanie našich nabíjacích staníc," uviedla K. Kirchnerová.Informačný servis