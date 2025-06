Elektronické notifikácie s hrozbou sankcií podľa analytikov IFP zvyšujú mieru registrácie výrobcov

Zvýšenie registrácie

Neregistrované obaly

1.6.2025 (SITA.sk) - Analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP) odporúčajú zasielať elektronické notifikácie s hrozbou sankcií firmám, ktoré nie sú zapojené do systému registrácie výrobcov obalov. Výsledky experimentu ukázali, že takáto forma komunikácie môže viesť k rovnakej miere plnenia povinností ako listová komunikácia, ak je obsah oznámenia dostatočne motivujúci.„V našom prípade túto motiváciu priniesla hrozba sankcií,“ uvádzajú analytici. Ak je text informatívny bez pomenovania dôsledkov, adresáti sa môžu riadiť inými aspektami oznámenia a efekt je slabší.Notifikácia s hrozbou sankcií zvýšila mieru registrácie starších firiem o, pričom doplnenie zákonnej definície výrobcu ju zvýšilo o ďalšie. Ak by najúspešnejšiu notifikáciu dostali všetky identifikované firmy staršie ako rok, viedlo by to k registrácii asiz nich.Analytici odporúčajú zasielať takúto notifikáciu aj novým firmám hneď po ich vzniku a doplniť informáciu o tom, kto je výrobcom vyhradeného výrobku. Elektronická komunikácia cez registratúru Nuntio je podľa nich administratívne nenáročná, rýchla a ekologická.Experiment oslovil najmä menších výrobcov, pričom len dve tretiny registrovaných firiem uzatvorilo zmluvu s Organizáciou zodpovednosti výrobcov . Menší výrobcovia majú často problém s informáciami a porozumením legislatívy.Analytici odporúčajú preveriť, či niektorí výrobcovia nevyužívajú výnimku na 100 kg obalov ročne nesprávne a či deklarujú skutočné množstvá obalov. Kľúčové sektory, ako gastronomické služby a zahraničné internetové obchody, zostávajú podľa IFP potenciálnym zdrojom neregistrovaných obalov.K vyššej miere registrácií by prispeli aj dôkladnejšie kontroly a ukladanie pokút primeranej výšky, najmä pre výrobcov využívajúcich výnimky, výrobcov neobalových výrobkov a sektor gastronomických služieb. Analytici tiež navrhujú povinnú registráciu spoločností do príslušných registrov už pri ich vzniku, čo by úplne predišlo potrebe zasielania upozornení.