Elektronické sčítanie nie je pre ľudí problémom, ale menšinové regióny sa aj tak príliš nezapájajú

Práva na desaťročie

Asistované sčítanie je len doplnkové

27.3.2021 (Webnoviny.sk) - Obavy, ktoré naznačovali, že elektronická forma sčítania obyvateľov bude pre ľudí problémom, sa nepotvrdili. Prichádzajúce dáta však napovedajú, že v menšinových regiónoch je nižšia angažovanosť. Informuje o tom Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny (ÚSVNM) na svojej webovej stránke.Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky preto vyzýva starostov, národnostné organizácie a všetkých obyvateľov, aby svojou aktivitou docielili maximálnu účasť na sčítaní.Splnomocnenec zároveň pripomenul, že za ostatné mesiace vynaložil maximálne úsilie na to, aby v rámci úradu zabezpečili informovanosť o dôležitosti sčítania pre menšiny. Tiež niekoľkokrát vyzval príslušníkov národnostných menšín, aby sa zapojili a nezabudli si v tohtoročnom sčítaní priznať svoju identitu. Distribuovali letáky a informácie pre miestne samosprávy, národnostné organizácie a tiež koordinovali kampaň so Štatistickým úradom SR (ŠÚ SR) „Je veľmi dôležité, aby sme dostali presný obraz o pestrosti Slovenska a zabezpečili menšinové práva,“ pripomenul Bukovszky s tým, že na necelých desať minút strávených pri stránke www.scitanie.sk možno garantovať práva na nasledujúce desaťročie.„Anonymne, bez účasti asistentov máme možnosť priznať si svoju národnosť a materinský jazyk. Neprenechávajme túto možnosť na asistované sčítanie, ktoré bude len doplnkové,“ uzavrel.Sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. Zákon o sčítaní pozná aj sankcie za nesplnenie tejto povinnosti. Obyvateľovi môže byť uložená pokuta obcou od 25 do 250 eur. Sčítanie obyvateľov sa začalo 15. februára a potrvá do 31. marca.