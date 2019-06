Elektronické služobné preukazy policajtov poslúžia aj na identifikáciu

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 4. júna (TASR) - Nové služobné preukazy policajtov by podľa ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD) mohli slúžiť nielen na lustrácie, ale aj na identifikáciu policajtov. Nahradili by preukazy, ktoré sa podľa jej slov dajú často falšovať. Saková to povedala po utorkovom rokovaní vlády.O preukazoch hovorila aj s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD), ktorý podľa jej slov navrhoval, aby sa v prvom rade využili občianske preukazy (OP).povedala ministerka.Poukázala na to, v súčasnosti sa policajti preukazujúa často sa môže sfalšovať. Identifikačné karty by tak boli preukazom príslušníka a pri jeho odchode zo zboru by sa dali okamžite deaktivovať.Keďže je Ministerstvo vnútra (MV) SR vydavateľom občianskych preukazov, pracujú podľa jej slov aj na prípadnom riešení kombinácie služieb, ktoré OP ponúka.povedala. Vie si napríklad predstaviť, že v prípade nového zamestnanca by na personálnom oddelení nemuseli viac požadovať vypísanie jeho karty.Ministerka zdôraznila, že sú rozhodnutí dávať každému príslušníkovi PZ novú identifikačnú kartu z polykarbonátu, ktorá bude mať aj ochranné prvky a bude ňou môcť pristupovať k policajným databázam. Časovú predstavu, kedy by chceli preukazy zaviesť do praxe, zatiaľ Saková nešpecifikovala. Poukázala na to, že bude potrebné poupravovať jednotlivé systémy, do ktorých môžu príslušníci polície s kartičkou vstupovať.Saková dodala, že na finančnej predstave sa pracuje. Predpokladá, že jedna kartička bude stáť približne rovnako ako OP, teda okolo 4,50 eura.skonštatovala s tým, že sa budú snažiť aj o financovanie z európskych štrukturálnych fondov.Policajný prezident Milan Lučanský počas vypočúvania v parlamentnom výbore pre obranu a bezpečnosť pri výbere nového šéfa polície avizoval zavedenie elektronických služobných preukazov. Skonštatoval, že môžu prispieť k sprehľadneniu a zefektívneniu práce polície. Doplnil, že prispejú aj k sprehľadneniu činnosti policajtov. Ich zavedenie nadväzuje aj na nelegálne lustrácie.Šéfka rezortu následne informovala, že preukazy by chceli financovať z európskych štrukturálnych fondov. Ak sa to nepodarí, zdroje budú hľadať v rozpočte ministerstva. Preukaz označila ako prvok, ktorý bude slúžiť na to, aby sa minimalizovalo riziko úniku informácií.