Elektronické stravné lístky sú čoraz viac populárnejšie, využíva ich vyše 360-tisíc Slovákov

Väčšina bude využívať stravné karty

Do roku 2023 budú plne elektrizované

elektronických

stravných

lístkov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.4.2021 (Webnoviny.sk) - Slováci v čoraz väčšej miere nahrádzajú klasické gastrolístky ich elektronickou verziou. Ako vyplýva z údajov zozbieraných agentúrou NielsenIQ, počet používateľov stravných kariet od firiem združených v Asociácii moderných benefitov (AMOBE) minulý rok vzrástol v porovnaní s rokom 2019 o 20 percent.AMOBE odhaduje, že do roku 2023, odkedy budú stravné lístky povinne elektronizované, bude už väčšia časť zamestnancov využívať stravné karty.„Ešte v roku 2016 využívalo stravné karty našich členov na Slovensku necelých 50-tisíc zamestnancov. Minulý rok to bolo v priemere 326-tisíc, a tento január už elektronickú alternatívu stravných lístkov využívalo rekordných 364-tisíc zamestnancov,“ uviedol v tlačovej správe prezident AMOBE Štefan Petrík Podľa nedávno prijatej novely Zákonníka práce by mali byť stravenky v roku 2023 plne elektronizované. AMOBE očakáva, že by mal dovtedy počet používateľov stravných kariet presiahnuť počet ľudí využívajúcich klasické gastrolístky.AMOBE združuje spoločnosti Edenred Slovakia Doxx-Stravné lístky . Členovia asociácie zabezpečujú zamestnanecké benefity, vrátane papierových a, pre viac ako 770-tisíc zamestnancov pracujúcich u takmer 35-tisíc zamestnávateľov a SZČO.