Elektronický náramok na Slovensku má vyše 300 osôb, ministerstvo chce zvýšiť ich využívanie

Sledovacím

náramkom

Vo väzenstve stúpol počet

sledovacieho

náramku

Treba viaceré systémové zmeny

15.3.2021 (Webnoviny.sk) -v súčasnosti kontrolujú 339 osôb. Elektronické monitorovacie zaradenie využíva aj 34 chránených osôb. Agentúru SITA o tom informoval Peter Bubla z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti SR . Tento inštitút funguje v praxi na Slovensku od roku 2016. Odvtedy ho súdy a prokuratúra využili v 973 prípadoch.Elektronický monitoring využívajú súdy v rôznych prípadoch. Môžu ho využiť pri nahradení väzby, podmienečnom zastavení trestného stíhania, podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody, pri uložení trestu domáceho väzenia, trestu zákazu pobytu, trestu zákazu účasti na verejných podujatiach alebo pri prepustení osoby z výkonu trestu odňatia slobody pred vykonaním jeho celej dĺžky.Najväčší podiel na využití má však práve inštitút nahradenej väzby v prípravnom konaní. Ministerstvo spravodlivosti eviduje aj relatívne vysoký počet využitia elektronického monitoringu vo väzenstve.Doposiaľ v roku 2021 súdy nariadili využívaniev probácii 55-krát. V deviatich prípadoch je v tomto roku využívaný vo väzenstve. V roku 2020 to bolo v 257-krát v probácii a 220-krát vo väzenstve. Súdy v roku 2019 využili tento inštitút v 302 prípadoch v probácii a v väzenstve ho využívalo 374 osôb.„V roku 2019 išlo o približne 8-násobok využitia v probácii, ako v prvom roku (rok 2016, pozn. SITA). Podstatné zvýšenie v tomto roku zaznamenalo aj väzenstvo. Možno preto predpokladať, že by mal vývoj stúpajúcu tendenciu, ak by nenastala pandemická kríza,“ vysvetlil rezort spravodlivosti.Ministerstvo spravodlivosti plánuje zvýšiť využívanie tohto opatrenia. „Je však potrebné podotknúť, že takáto zmena je podmienená zásadnými systémovými zmenami v oblasti vykonávania dohľadu nad odsúdenými na slobode. Zároveň treba povedať, že technické prostriedky nemôžu byť automatickou alternatívou k pobytu v ústave na výkon väzby, najmä v prípadoch, keď ide o kolúzne dôvody väzby,“ dodal rezort.