Elitnému atletickému trénerovi zákazali činnosť na štyri roky

Alberto Salazar, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dauha 2. októbra (TASR) - Atléti by mali dbať na výber svojich trénerov. Vyhlásil to v stredu prezident Medzinárodnej asociácie atletických federácií Sebastian Coe v reakcii na dopingový škandál elitného kouča Alberta Salazara. Tomu tento týždeň počas MS v katarskej Dauhe zakázali činnosť na štyri roky.Američan pôsobil v Nike Oregon Project (NOP), ktorého súčasťou boli viacerí poprední pretekári, niektorí z nich sa zúčastnili aj na šampionáte. Medzi najprominentnejších patrili zlatí medailisti Sifan Hassan z Holandska či Američan Donovan Brazier.citovala Coea agentúra DPA.Víťaz pretekov na 10 000 metrov Hissan sa pripojil k NOP v roku 2016, Brazier, ktorý triumfoval na 800 m, iba vlani. Američan teda vedel, že Salazara vyšetruje Americká antidopingová agentúra. Samotný 61-ročný Salazar uviedol, že je z trestu šokovaný a plánuje sa odvolať.Coe priznal, že dopingová kauza renomovaného trénera, ktorý sa navyše nachádzal priamo na šampionáte, negatívne zasiahla do priebehu majstrovstiev. Salazar síce okamžite prišiel o akreditáciu, ale blízky vzťah k špičkovým pretekárom vzbudzuje pochybnosti.dodal Coe.