Elon Musk plánuje predstaviť svätý grál automobiliek, auto piatej úrovne nepotrebuje vodiča

Firma sa pasuje s problémami

Regulačné prostredie môže Teslu obmedziť

10.7.2020 (Webnoviny.sk) - Firma Tesla koncom roka predstaví úplne autonómne vozidlo, tvrdí jej zakladateľ Elon Musk . Spoločnosť je podľa neho "veľmi blízko" k dosiahnutiu základných požiadaviek samostatnosti "piatej úrovne", ktorá nevyžaduje žiadnu akciu zo strany vodiča.Súčasný autopilot je na druhej úrovni, čo vyžaduje, aby bol vodič stále ostražitý a s rukami na volante pripravený zasiahnuť. Nový softvér však ponúkne úplnú samostatnosť vozidla, pričom nebude potrebný žiaden nový hardvér."Som nesmierne presvedčený o tom, že piata úroveň alebo v podstate úplná autonómia sa stane skutočnosťou a myslím si, že to bude veľmi rýchlo," povedal Musk vo videu počas Svetovej konferencie o umelej inteligencii v čínskom Šanghaji."Cítim, že sme veľmi blízko. Som si istý, že tento rok dokončíme základnú funkčnosť pre autonómiu piatej úrovne. Nemáme pred sebou žiadne zásadné výzvy, len množstvo malých problémov, ktoré musíme vyriešiť a dať celý tento systém dokopy," vyhlásil s tým, že sú potrebné aj testy v "reálnom svete".Analytik firmy IHS Markit Tim Urquhart povedal, že autonómnosť piatej úrovne je "svätým grálom" v tomto priemyselnom odvetví. "Je to typické odvážne tvrdenie pána Muska. Aj keď Tesla dokáže zaviesť túto technológiu vo výrobnom prostredí, regulačné prostredie na všetkých hlavných trhoch nepovoľuje používanie úplne autonómnych vozidiel na cestách," vyjadril sa."Vždy som trocha spochybňoval pomenovanie systému od Tesly. Fakt, že sa nazýva Autopilot, keď je to v skutočnosti systém na druhej úrovni, vidím ako problém," uzavrel.