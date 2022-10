Elon Musk pobúril Ukrajincov svojou predstavou o mieri, pridal aj anketu

Ukraine-Russia Peace:

- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral.



— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022



Let’s try this then: the will of the people who live in the Donbas & Crimea should decide whether they’re part of Russia or Ukraine

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Krym by tiež prenechal Rusku

Zelenskyj spustil anketu o Muskovi



Which @elonmusk do you like more?

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 3, 2022

Rusov anketa potešila



Russia is doing partial mobilization. They go to full war mobilization if Crimea is at risk. Death on both sides will be devastating.

Russia has >3 times population of Ukraine, so victory for Ukraine is unlikely in total war. If you care about the people of Ukraine, seek peace.



— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

4.10.2022 (Webnoviny.sk) -Informuje o tom spravodajský portál CNN.V ankete, ktorú Musk zdieľal prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter, dal podľa vlastných slov, ktorý zahŕňaNajnovšia ruská anexia, ktorá zahŕňa takmer pätinu ukrajinského územia, pritom nasledovala po falošných referendách organizovaných Kremľom, ktorých výsledky odmieta uznať väčšina sveta.Generálny riaditeľ výrobcu elektromobilov Tesla tiežDodal tiež, že by mali byť zabezpečené dodávky vody na Krym aVäčšina účastníkov v Muskovej ankete sa priklonila k odpovedi Nie, čo neskôr miliardár pripísal „útoku botov“. Mnohí komentujúci mu však odporúčali, aby sa vyjadroval k veciam a témam, ktorým rozumie.Ukrajina a väčšina sveta odmietajú ruskú nadvládu na územiach, ktoré Moskva napadla, a Ukrajina sa zaviazala, že tieto oblasti získa naspäť.„Začalo sa to na Kryme a skončí sa to na Kryme, a to bude oživením medzinárodného právneho poriadku,“ povedal Zelenskyj ešte v auguste v rámci Krymskej platformy. Ukrajinský prezident zároveň dlhodobo trvá na tom, že jeho krajina neodovzdá Rusku žiadnu časť svojho územia., pričom ukrajinská strana získala viac ako 80 %.Anketa na druhej strane potešila ruských predstaviteľov, keď napríklad zástupca šéfa ruskej Bezpečnostnej rady a bývalý prezident Dmitrij Medvedev Muska pochválil a dodal, že v ďalšom tweete pravdepodobne napíše, že „Ukrajina je umelo vytvorený štát“., pričom okrem iného naznačoval,a to napriek tomu, že Ukrajina v poslednom čase úspešne podniká protiofenzívu a rýchlo získava naspäť okupované územia na severovýchode, vrátane strategicky dôležitého mesta Lymaň