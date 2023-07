Elton John odohral posledný koncert rozlúčkového turné, fanúšikom odkázal, že ostanú v jeho hlave, srdci a duši

Sir Elton Hercules John, vlastným menom Reginald Kenneth Dwight, počas svojej kariéry predal vyše 300 miliónov kópií nahrávok na celom svete. Je tak jedným z najúspešnejších hudobníkov všetkých čias. Okrem množstva iných ocenení získal aj šesť Grammy vrátane Grammy Legend Award, päť BRIT Awards , dvoch Oscarov , dva Zlaté glóbusy či divadelnú cenu Tony . V roku 1994 ho uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy . Medzi jeho najväčšie hity patria piesne ako Rocket Man, Tiny Dancer, Your Song, Candle In The Wind, Saturday Night's Alright For Fighting, Sacrifice či Can You Feel The Love Tonight.