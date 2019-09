Elton John sa dostal na sériu známok Kráľovskej pošty

Britský spevák Elton John, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 5. septembra (TASR) - Britská Kráľovská pošta (Royal Mail) vydala sériu známok na počesť svojho krajana, poprockového speváka a skladateľa Eltona Johna, vzdávajúc hold jeho prínosu do hudby. John je iba druhým individuálnym hudobným umelcom, ktorému sa dostalo takejto pocty; prvým bol v roku 2017 David Bowie.Séria ôsmich známok zahŕňa i niekoľko obalov jeho význačných albumov, informuje stanica Sky News. Sú nimi prelomový album Honky Chateau (1972), ktorý obsahoval hit Rocket Man. Ďalším je album Goodbye Yellow Brick Road (1973), ktorý obsahuje piesne ako Candle in the Wind, Saturday Night's Alright for Fighting či Bennie and the Jets.Ďalšou zobrazenou platňou je Caribou (1974), ktorá je známa piesňami The Bitch Is Back a Don't Let the Sun Go Down on Me. Pocta sa dostala aj albumu Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy (1975), ktorý obsahuje hit Someone Saved My Life Tonight a ktorého obal vypracoval módny návrhár Gianni Versace.Ďalšie štyri známky série, ktorá je dostupná ako samostatný filatelistický súbor, oslavujú koncertné vystúpenia sira Eltona počas piatich desaťročí jeho kariéry. Ide o zábery z vystúpenia v londýnskom Hammersmith Odeon v roku 1973, losangeleskom Dodger Stadium v roku 1975, z podujatia Diamond Jubilee Concert v Buckinghamskom paláci v roku 2012 a vlaňajšieho rozlúčkového turné Farewell Yellow Brick Road v newyorskej Madison Square Garden.Sir Elton, ktorý bol povýšený do šľachtického stavu v roku 1998, vyhlásil: