Emanuel Kohút sa po dlhých rokoch vracia do slovenskej volejbalovej extraligy, hrať bude za Komárno

Kohút

Kohút

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.5.2021 (Webnoviny.sk) - Do volejbalovej extraligy sa po 14 rokoch v zahraničí vracia skúsený blokár Emanuel. Jeden z najúspešnejších slovenských volejbalistov uplynulej dekády sa dohodol na ročnom kontrakte s úradujúcim majstrom Rieker UJS Komárno.V minulej sezóne pôsobil 38-ročný bývalý slovenský reprezentant v poľských Katoviciach. Informoval o tom aj oficiálny web Slovenskej volejbalovej federácie.Na slovenských palubovkách hraldosiaľ naposledy v sezóne 2006/07, keď si obliekal dres VKP Bratislava. Po sezóne v nemeckom Unterhachingu hral osem rokov v prestížnej talianskej lige a od roku 2016 pôsobil v kvalitnej poľskej súťaži."S Komárnom som bol dohodnutý už minulý rok, ale musel som ešte dokončiť zmluvu v Poľsku.Dohodli sme sa, že keď sa vrátim na Slovensko, tak to bude do Komárna. Je to úspešný a konsolidovaný klub, ktorý získal v minulej sezóne titul, navyše mi to vyhovuje aj po logistickej stránke. Som rád, že budem po rokoch cestovania doma s rodinou. Teším sa na staronových spoluhráčov a verím, že na slovenských palubovkách ešte niečo predvediem a budeme úspešní," uviedol rodák z Bratislavy, ktorý odohral 241 zápasov v slovenskej reprezentácii.