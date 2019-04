Emeritný pápež sa v eseji vyjadril ku kríze v katolíckej cirkvi

Benedikt XVI., archívne foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Vatikán 11. apríla (TASR) - Emeritný pápež Benedikt XVI. vo svojom novom dokumente napísal, že normy právnej ochrany vo Vatikáne boli v prospech duchovenstva obvineného z pohlavného zneužívania, a to až do takej miery, že istý čas bolo obvinenie takýchto osôbTaliansky denník Corriere della Sera vo štvrtok informoval, že emeritný pápež sa k téme zneužívania duchovnými vyjadril v 18-stranovej eseji, ktorú pod názvom Cirkev a škandál sexuálneho zneužívania vo štvrtok zverejnil nemecký mesačník Klerusblatt či v angličtine portály Catholic News Agency a National Catholic Register.Benedikt v eseji ponúka svoj pohľad na krízu súvisiacu s prípadmi pohlavného zneužívania, s ktorým cirkev v posledných rokoch zápasí.Podľa emeritného pápeža sa táto kríza nedá pochopiť bez zohľadnenia jej širšieho spoločenského kontextu. Poukazuje na to, žeV tejto situácii, napísal Benedikt. Podľa neho nastala aj k relativizácia morálnych hodnôt a spochybnenie učiteľského úradu katolíckej cirkvi (magistéria) niektorými teológmi.Pripomenul, že táto situácia mala za následok aj rapídny pokles záujmu o kňazské povolanie a "obrovský počet" kňazov, ktorí opustili svoj úrad a sa rozhodli stať sa znova laikmi.Benedikt napísal, že v 80. a 90. rokoch bolo právo na obhajobu chápané tak široko, že vznesenie obvinenia voči kňazom bolo takmer nemožné. Vysvetlil, že Kódex kánonického práva z roku 1983 zrejme nepostačoval na prijatie potrebných opatrení. Dodal, že časom sa — už v novom kódexe — začalo s revíziouVysvetlil tiež, že rozhodnutie, aby kompetencia pre prípady pohlavného zneužívania kňazmi prešla z Kongregácie pre duchovenstvo na Kongregáciu pre náuku viery, svedčí o dôležitosti viery pre cirkev. Podľa Benedikta si totiž treba uvedomiť, že pochybenia tohto druhu zo strany duchovných v konečnom dôsledku poškodzujú vieru, ktorú — naopak — treba chrániť.Podľa emeritného pápeža je veľmi dôležité postaviť sa proti lžiam a polopravdám a otvorene priznať, že aj v cirkvi je hriech a zlo. Dnešná cirkevAko prefekt Kongregácie pre náuku viery i neskôr ako pápež Benedikt XVI. zaujal veľmi tvrdú líniu voči sexuálnemu zneužívaniu v cirkvi. Ide o prípady, ktoré sa týkajú stoviek duchovných podozrivých alebo obvinených zo znásilňovania a obťažovania maloletých.