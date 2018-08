Emigrant o auguste 1968: Socializmus je zoo, kapitalizmus je džungľa

Dokumentárne snímky z Bratislavy 22.augusta 1968, deň po vstupe sovietskych tankov do mesta. Foto: TASR/Miroslav Vojtek Foto: TASR/Miroslav Vojtek

Washington 22. augusta (TASR) – Vpád vojsk v auguste 1968 zažil ako stredoškolský študent. Najprv si myslel, že je to len cvičenie, potom, že to rýchlo skončí, keďže boli všetci proti tomu. Napokon ho to z rodnej krajiny vyhnalo.Moravan Bob Rychlík žijúci v USA pre TASR porozprával o živote po roku 1968, o tom, ako a prečo utiekol a aký ten útek bol. Bývalý režim prirovnal k zoologickej záhrade a kapitalizmus k džungli. Nečuduje sa, že niektorým ľuďom je za životom v bývalom režime smutno. Život v ZOO je totiž jednoduchší, v džungli treba o prežitie bojovať. Ak to však zviera zvládne, dostane sa na krásne miesta a uloví si veľkú korisť. Zviera v ZOO tie miesta a takú veľkú korisť nikdy nevidelo, preto je spokojné, myslí si Bob.V noci z 20. na 21. augusta bol Bob doma v Krnove na letných prázdninách pred štvrtým ročníkom na strednej elektrotechnickej škole v Rožnove pod Radhoštěm. Tak ako mnohých ďalších v republike, zobudil ho hluk tankov a otriasajúci sa dom.spomína Bob.Bob však zostal optimistom. Videl obrovský odpor národa a bol presvedčený, že sa to skončí a vojská odídu.povedal Bob.Spomína si, že už ako študenti si rozprávali politické vtipy a videli, že to nie je v politike v poriadku. Dozvedeli sa o politických procesoch a o tom, čo sa dialo v Sovietskom zväze, vedeli o maďarskej revolúcii, no ako mladí chlapci si mysleli, že v Československu sa také niečo nestane.spomína na mladícke nádeje.Veci sa však otočili a prišiel život v pretvárke, dvojaký život – jeden v rodine a medzi spoľahlivými známymi, druhý v práci a na verejnosti. Bob pocítil tento tlak naplno o niekoľko rokov, keď sa v Tesle v Rožnove vypracoval na majstra smeny.spomína si Bob.Onedlho si však uvedomil, čo svojím odmietnutím zapríčinil. Obom jeho synom sa v škole darilo veľmi dobre, no s jeho kádrovým posudkom by nemohli so vzdelávaním pokračovať na vyššom stupni. Riešenia boli dve. Poprieť svoje cítenie a zmýšľanie a žiť život v pretvárke, alebo odísť z krajiny. Bob sa rozhodol pre odchod. Jeho manželka súhlasila, najmä keď sa dozvedela, že Bob má tajné úspory. Už roky si odkladal všetko od darov od mamy po odmeny za vynálezy v práci.povedal Bob.Poslednou kvapkou do plného pohára bola na jar 1983 informácia od jeho politicky veľmi angažovaného a informovaného kamaráta. Ten mu povedal, že Najvyšší soviet ZSSR schválil zákon, podľa ktorého je možné, aby ďalší štát požiadal k pripojeniu k Sovietskemu zväzu ako ďalšia republika.spomína so slzami v očiach Bob.Náročné to bolo aj finančne. S rodinou žili od výplaty do výplaty, hoci aj on aj manželka boli vyučení a mali slušnú prácu. Spomína si, že do bytu si mohli kúpiť len jednu vec za rok. Jeden rok koberec, druhý záclony. Keď si po dlhých rokoch byt konečne zariadili, museli odísť. Nič, samozrejme, nemohli predať, aby nevzbudili podozrenie.Bob ukazuje na gitaru, ktorú si priniesol a spevník Karla Kryla, pričom zdôrazňuje význam hudobníkov a pesničkárov v boji proti bývalému režimu. Pritom pokračuje v rozprávaní o odchode. Do zahraničia išli ako mnohí iní počas dovolenky v Juhoslávii. Povolenie dostali celkom rýchlo a vybrali si zájazd vlastnou dopravou. Auto však nemali, tak išli autobusom do Splitu a potom sa pripojili ku skupine dovolenkárov v Šibeniku. V kempe si postavili stan ďalej od ostatných, aby si ich nevšimli, keď odídu.Bob priznáva, že nevedel, čo ho čaká, a ako to má urobiť. Vedel len, že z Juhoslávie sa občas ľudia nevrátia, takže nejaká cesta tam musí byť. Dúfal, že ju nájdu. Najprv sa neúspešne pokúsil kúpiť lístok na jednodňový výlet do Talianska. Potom sa s rodinou vybral nočným vlakom do Belehradu, kde ich prichýlila manželka pána, s ktorým sa spoznali v kempe. Oni jej za to kupovali potraviny. Nasledoval neúspešný pokus na nemeckom veľvyslanectve.povedal Bob.Nemec ich odkázal na kanceláriu Vysokého komisára OSN pre utečencov, ktorá bola v Belehrade pri železničnej stanici. Keď tam prišli, objavili plný utečenecký tábor, kde už úradníci nových neprijímali. Bob sa však nevzdal a chodil tam deň po dni, až sa nakoniec aj s rodinou dostal na pohovor. Prijali ich a keďže tábor bol plný, poslali ich do hotela približne 40 kilometrov od Belehradu.spomína Bob s úsmevom a dodáva, že po nich prišli ešte ďalšie rodiny.O približne šesť týždňov dostali od centra potvrdenie pre juhoslovanskú pohraničnú stráž, aby ich pustila cez hranice a rakúske vízum. Nasledovala jazda vlakom do Viedne. Prechod cez hranicu bol prekvapujúco hladký." vysvetľuje Bob.Predtým, než sa išli prihlásiť do centrálneho tábora v kasárňach v mestečku Traiskirchen pri Viedni, si narýchlo pozreli rakúske hlavné mesto. V tábore ich potom zaregistrovali a prvých päť dní strávili v miestnosti pre novoprišelcov, ako hovorí Bob, na izolačke. Vysvetľuje, že to preto, aby sa nemohli rozprávať s tými, ktorí už absolvovali pohovor. Aj do jedálne chodili v iný čas.Pohovor trval asi 15 minút a pýtali sa ich na dôvody odchodu a ako boli diskriminovaní. Potom dostali preukaz, ktorý ich oprávňoval na pobyt a vstup do tábora.vysvetlil Bob.V tábore mali k dispozícii aj zdravotnú starostlivosť a dostali na výber z niekoľkých organizácií, ktoré pomáhali utečencom s umiestnením v novej krajine. Oni si vybrali organizáciu Catholic Charities so sídlom pri Washigtone, ktorá dodnes pomáha utečencom z celého sveta.vysvetlil Bob.Povedali si, že nezostanú ani v Rakúsku, lebo to je veľmi blízko, a čo ak by sa komunizmus prevalil cez hranice. Bob túžil po Spojených štátoch, no jeho manželka sa bála kriminality, ktorú videla v amerických filmoch a chcela ísť do Kanady. Bob ustúpil s tým, že do USA to z Kanady nebude mať ďaleko. Na kanadskom veľvyslanectve však zažili ďalší nepríjemný prístup konzula. Pýtal sa ich, či si predtým požiadali o inú krajinu a keď sa priznali k Nemecku, tak im povedal, aby sa vrátili a pokúšali sa ďalej o Nemecko. Tak prišli predsa len na rad Spojené štáty. Od požiadania čakali na pohovor tri mesiace.spomína Bob.Všetky tieto pokusy a pohovory trvali niekoľko mesiacov. Z Juhoslávie prišli do Rakúska na konci septembra a v máji na budúci rok leteli do USA. V Rakúsku bývali spolu s ďalšími rodinami v gasthause, kde Bobova manželka Vilma pomáhala domácej panej štrikovaním a deti s prestieraním stolov. Bob mal prácu načierno vo výrobni vriec. Vilma spomína na toto obdobie ako na dobré. Vraj to bolo skoro ako dovolenka. Spoznávali nové miesta, mali nádej na lepšiu budúcnosť a stále oslavovali – vždy keď nejaká rodina dostala azyl. S mnohými sú dodnes v kontakte, či už sú v Austrálii, Kanade, v USA či naspäť v Česku. Vilma však spomenula aj negatívny zážitok, ktorý ich v Rakúsku sprevádzal – závisť medzi Čechmi a Slovákmi.Do Spojených štátov smerovali do mesta Baltimore, do ktorého ich nalákal známy, ktorý tam už bol a ktorému pomáhala tá istá organizácia. Až neskôr sa dozvedeli, že v dokumentoch mali pôvodne napísané úplne iné mesto v inej časti krajiny. V Baltimore ich čakala pracovníčka Catholic Charities Cherry, ale aj prekvapenie.uviedol s dojatím Bob.Organizácia im hneď vybavila kurz angličtiny. Spomínajú si, že boli v triede jedinými Belochmi, čo bol pre človeka z Československa kultúrny šok. Navyše ich potom ubytovali v černošskej štvrti, v byte nad obchodom s alkoholom, kde bol každú noc hluk a neporiadok. Bob si do desiatich dní od príchodu našiel prácu.hovorí Bob s úsmevom.Bob by rád odkázal mladej generácii, ktorá bývalý režim nezažila, aby nepovažovala demokraciu a slobodu za garantovanú samozrejmosť. Je v ich rukách, či ich budú mať alebo nie. Aj v Československu bola predtým demokracia.myslí si Bob.Spomína si, že keď začali v Baltimore obaja pracovať, potrebovali každý auto. Jeho mama to potom na Morave spomenula susedovi a ten sa na ňu oboril, že predsa nikto nemá dve autá a že ona klame.povedal Bob.Tomu, že niektorým je za socializmom smutno a kapitalizmus kritizujú, rozumie. Dokonca s nimi v niektorých veciach súhlasí, ale je presvedčený, že nič lepšie ako kapitalizmus sme zatiaľ nevynašli. Život v socializme bol síce podľa neho jednoduchší, ale nie prirodzený.vysvetlil Bob a dodal, že tá dravosť divých zvierat je aj ľudskou náturou a kapitalizmus je preto pre nás prirodzenejší.povedal Bob.Na otázku, či po roku 1989 uvažoval o návrate do Česka, odpovedal, že keď tam chodil v prvých rokoch, tak mal vždy pocit, že sa vracia do minulosti, pretože všetko bolo stále rovnaké,Neskôr ho znechutilo znečistenie reklamami a bilbordmi a necitlivá architektúra. A ešte neskôr rozkrádanie a politici, ktorí boli vždy o krok pozadu za zlodejmi.dodal Bob.