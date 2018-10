Emília Rigová je laureátom Ceny Oskára Čepana

Na snímke laureátka Ceny Oskára Čepana 2018 Emília Rigová. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 26. októbra (TASR) – Laureátom tohtoročnej Ceny Oskára Čepana (COČ) je výtvarníčka Emília Rigová. Cenu si prevzala na štvrtkovom vyhodnotení súťaže v Bratislave. Získala finančnú odmenu v hodnote 3000 eur, dvojmesačný rezidenčný pobyt v Residency Unlimited v New Yorku a možnosť samostatnej výstavy po návrate.O jej víťazstve v 23. ročníku súťaže slovenských vizuálnych umelcov do 40 rokov rozhodla medzinárodná komisia na čele s vedúcim kurátorom Múzea moderného umenia vo Viedni (mumok) Rainerom Fuchsom. Ďalší členovia komisie sú Michal Novotný, Kiki Petratou a Lora Sariaslan.uvádza komisia v zdôvodnení.Emília Rigová (1980) žije v rodnej Trnave a striedavo v Banskej Bystrici. V tvorbe vizuálne aj kurátorsky a publicisticky skúma problematiku dynamiky potláčania etnických či sexuálnych menšín v dejinách a v súčasnosti. Zaujíma ju manipulácia väčšinového diskurzu a skresľovanie kolektívnej pamäte, venuje sa aj téme rómskeho holokaustu. Zo svojej špecifickej ženskej pozície vedome nastavuje zrkadlo spoločnosti formou digitálne manipulovaných obrazov, objektov, videí a performancií, ktoré sú neraz fyzicko-mentálnymi skúsenosťami aj za cenu bolestivého testovania vlastnej duševnej a telesnej výdrže.To prezentuje na výstave v priestoroch bývalého obchodného domu Dunaj v centre Bratislavy. Tam aj ďalší finalisti súťaže COČ Lucie Mičíková, Adam Novota a Boris Sirka už tri týždne majú svoje súťažné projekty, ktoré hodnotila porota. Ich výstava potrvá do 26. októbra.COČ vznikla v roku 1996, účasť v nej nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom. Projekt realizuje od roku 2001 Nadácia – Centrum súčasného umenia, od roku 2016 v spolupráci s Residency Unlimited, Trust for Mutual Understanding a s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. Od roku 2018 je spoluorganizátorom platforma pre podporu umenia Collective. Cena je súčasťou medzinárodnej siete ocenení YVAA – Young Visual Artists Awards organizovaných v krajinách strednej a východnej Európy. Oskár Čepan (1925-1992) bol literárnym vedcom, výtvarným teoretikom a kritikom, umelcom, archeológom a paleontológom.