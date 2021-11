Emma Zapletalová získala po prvý raz v kariére honor Atlét roka 2021

Elitné trio reprezentovalo Slovensko na olympijských hrách v Tokiu , ale bez výraznejšieho výsledku v elitnej desiatke. Chodec Tóth po OH ukončil bohatú a úspešnú kariéru.

Výsledky ankety

Prestížne ocenenie

Atlét roka 2021 - dospelí (ročník 2001 a starší)



Emma Zapletalová (ŠK ŠOG Nitra), 400 m prek.) 538 hlasov

Ján Volko (Naša atletika Bratislava, šprinty) 487

Matej Tóth (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica, chôdza) 448

Gabriela Gajanová (AK ZŤS Martin, 800 m) 342

Marcel Lomnický (ŠK Dukla, kladivo) 266

Martina Hrašnová (ŠK Dukla, kladivo) 193



Štvrtá skončila vo výročnej ankete bežkyňa na 800 m Gabriela Gajanová , piaty kladivár Marcel Lomnický a šiesta jeho kolegyňa z kladivárskeho kruhu Martina Hrašnová Slávnostné vyhlásene výsledkov ankety Atlét roka 2021 sa uskutočnilo 4. novembra na galavečere v hoteli Double Tree by Hilton v Bratislave. Informoval o tom oficiálny web SAZ atletika.sk.Dvadsaťjedenročná rodáčka z Nitry Emma Zapletalová získala prestížne ocenenie Atlét roka v hlavnej kategórie po prvý raz. V roku 2021 na ME do 23 rokov Tallinne na 400 m prekážok vybojovala zlato v slovenskom rekorde 54,28 a zároveň v rekorde šampionátu.Zlatú medailu získala s obrovským náskokom 92 stotín sekundy. V debute na OH sa v Tokiu prebojovala do semifinále (skončila 15. - druhé najlepšie slovenské umiestenie na hrách), v rozbehu dosiahla svoj druhý najlepší čas v kariére (55,00).V letnej sezóne utvorila rekord SR žien do 23 rokov na 200 m (23,42), štartovala na dvoch mítingoch Diamantovej ligy a bola členka 14. miešanej štafety SR na 4 x 400 mix na World Athletics Relays v Chorzówe.V európskych, resp. svetových tabuľkách jej na 400 m prekážok patrí 5., resp. 12. priečka. Zverenka Petra Žňavu skončila vlani ako nováčik v TOP 10 v ankete tretia.