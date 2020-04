Emmanuel Adebayor poslal tvrdý odkaz svojim kritikom. Tí mu vyčítajú, že finančne neprispel na boj s pandémiou

Viac o téme Koronavírus

23.4.2020 (Webnoviny.sk) - Togský futbalový útočník Emmanuel Adebayor netradičným spôsobom odpovedal kritikom, ktorí mu vyčítali, že napriek veľkým zárobkom v priebehu hráčskej kariéry dosiaľ nevenoval žiadnu finančnú čiastku na pomoc v boji proti pandémii koronavírusu. "Áno, nepomáham. Môžem si robiť, čo sa mi zachce," napísal na facebooku 36-ročný rodák z Lomé.Adebayor momentálne hráva za paraguajský tím Olimpia Asunción , v minulosti si však obliekal dres vyhlásených európskych značiek ako Arsenal Londýn, Manchester City , Tottenham Hotspur či Real Madrid Mnohí fanúšikovia si možno spomenú na oslavu gólu do siete Arsenalu krátko po prestupe do Manchestru City, keď po tom, ako skóroval, prebehol celé ihrisko až k sektoru priaznivcov "The Gunners".Účastníka MS 2006 v Nemecku na klubovej úrovni viedli viacerí trénerskí velikáni, napríklad José Mourinho, Arséne Wenger či Roberto Mancini. Kým prvých dvoch uznáva, posledný menovaný naňho neurobil príliš veľký dojem."Najhorší kouč, akého som mal, bol Roberto Mancini. Nikdy som nemal rád jeho tréningové metódy. Naopak, najlepší tréner, s ktorým som pracoval, je určite José Mourinho," skonštatoval dávnejšie Emmanuel Adebayor.