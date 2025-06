Emocionálne inteligentné ženy sú spokojnejšie so svojím telom a aj s milostným životom

Väčšia spokojnosť s vlastným telom a sexom

24.6.2025 (SITA.sk) -Emocionálna inteligencia (EQ) sa čoraz viac považuje za kľúčový faktor podporujúci psychickú pohodu, ako aj lepšie vzťahy a milostný život. Možno ju chápať buď ako schopnosť, alebo ako psychologickú vlastnosť na pochopenie, vnímanie a zvládanie emócií, uľahčenie komunikácie s ľuďmi a zlepšenie vzťahov. Je možné ju posilňovať a trénovať. Na druhej strane, emocionálna inteligencia ako vlastnosť sa považuje za súčasť osobnosti a zahŕňa prvky ako emocionálne sebauvedomenie, empatia a emocionálna regulácia. Jej úroveň má vplyv na to, ako jednotlivci vnímajú a riadia svoje emocionálne schopnosti. Vyššia úroveň je spojená s lepšou psychickou pohodou, silnejšími medziľudskými vzťahmi a efektívnejšími stratégiami zvládania rôznych situácií. Zároveň je spojená s nižšou úrovňou stresu, úzkosti a depresie.Emocionálna inteligencia ovplyvňuje aj milostný život človeka. "Ľudia s vyšším EQ sú efektívnejší pri uspokojovaní svojich osobných a partnerových emocionálnych a sexuálnych potrieb, lepšej a ľahšej komunikácii a udržiavaní vzťahovej pohody, čo sú všetky faktory súvisiace s vyšším sexuálnym uspokojením. Aj predchádzajúce výskumy odhalili napríklad, že emocionálne inteligentnejšie ženy dosahovali orgazmus častejšie a ľahšie," komentuje, odborníčka z e-shopu www.ruzovyslon.sk , ktorý predáva erotické pomôcky a zaoberá sa zdravou sexualitou.Na to, ako emocionálna inteligencia ovplyvňuje sexuálny život, sa zamerala aj nedávna štúdia talianskych odborníkov uverejnená v odbornom časopise Personality and Individual Differences. Študijný tím sa zameral na preskúmanie vzťahov medzi rysovou EQ a citovou väzbou, spokojnosťou s vlastným telom, komfortom pri medziľudskom dotyku, sexuálnym uspokojením a problematickým sexuálnym správaním.Výsledky ukázali, že vyššia úroveň rysovej emocionálnej inteligencie je spojená s nižším vyhýbaním sa vzťahom a nižšou vzťahovou úzkosťou. Jednoducho povedané, vyhýbanie sa vzťahom je tendencia udržiavať emocionálny odstup v blízkych vzťahoch, čo sa prejavuje aj nepohodlím v intímnych situáciách. Úzkosť vo vzťahu je definovaná ako intenzívny strach z opustenia alebo odmietnutia, ktorý je spojený s nadmernou potrebou blízkosti. "Emocionálne inteligentnejšie ženy vykázali vďaka nižšiemu vyhýbaniu sa vzťahom a nižšej úzkosti vo vzťahu vyšší komfort pociťovaný pri medziľudských dotykoch, viac si vážili svoje telo, pociťovali vyššie sexuálne uspokojenie a menej sa ich týkalo problematické sexuálne správanie," vysvetľuje odborníčka.Informačný servis