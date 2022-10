Energetická kríza ako hnací motor pre využívanie obnoviteľných zdrojov

Obnoviteľné zdroje ako hudba budúcnosti

Nestíhame držať krok

Vývoj, udržateľnosť a inovácie

Slovensko má čo ukázať

4.10.2022 (Webnoviny.sk) -„Napriek súčasnej energetickej kríze Slovensko v budúcom roku prestane využívať uhlie ako zdroj energie. Investujeme do obnoviteľných zdrojov a spúšťame program modernizácie a zatepľovania budov s cieľom zvýšiť ich energetickú efektívnosť, pretože najlacnejšia energia je tá, ktorú nespotrebujete,“ prehovorila prezidentka Zuzana Čaputová k Valnému zhromaždeniu OSN.Ide však len o jeden z krokov, ktorý musíme ako krajina podniknúť. Na nedostatočnú efektivitu upozornila začiatkom septembra Európska komisia vo svojej správe o vykonávaní environmentálnych predpisov na Slovensku. Tá ukázala, že potrebujeme predovšetkým znížiť emisie zo spaľovania tuhých palív v domácnostiach, poľnohospodárstve, doprave a priemysle.V rokoch 2014 až 2020 dávalo Slovensko na environmentálne opatrenia 1,12 percenta HDP. Je to takmer o polovicu viac oproti európskemu priemeru, ktorý bol v tomto období 0,7 percenta. Na splnenie cieľov Komisie to napriek tomu nestačilo.Momentálne Slovensko čaká obdobie realizácie Plánu obnovy a využívania eurofondov, ktoré by tieto nedostatky mohlo napraviť. Podľa ministerstva hospodárstva sa treba sústrediť na dekarbonizáciu, zelené hospodárstvo, energetiku, trvalú udržateľnosť a novú éru priemyslu.Keďže priemysel patrí k jedným z najväčších znečisťovateľov ovzdušia na Slovensku, rezort tvrdí, že najbližšie roky sa bude nutné zaoberať využitím vodíka.„V prípade využívania nízkouhlíkového vodíka je možné efektívne dekarbonizovať celé spektrum hospodárstva. Súčasne sa vytvoria podmienky pre zefektívnenie fungovania priemyslu," uvádza ministerstvo.Renesancia čaká predovšetkým jeden z najdôležitejších sektorov našej ekonomiky – strojársky priemysel. Práve energetická udržateľnosť sa zaradí aj k hlavným témam 63.ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu.„Veľtrh v Brne predstavuje jeden z najvýznamnejších a najreprezentatívnejších veľtrhov organizovaných v strednej Európe, kde sú zastúpené všetky oblasti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu. Je príležitosťou prezentovať Slovensko ako atraktívnu modernú krajinu na investície a podnikanie," uviedol Miroslav Beseda, zástupca riaditeľa odboru investičných projektov zo spoločnosti SARIO Na výstavisku sa od 4. do 7. októbra odprezentuje 20 slovenských inovatívnych a úspešných spoločností pod značkou Good Idea Slovakia.