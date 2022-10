Energetická kríza ako príležitosť pre vyššiu kvalitu bývania

Tri opatrenia k úsporám







Potreba energie na vykurovanie v štandardne zateplenom podkrovnom byte *







Potreba energie na vykurovanie KWh/m2 rok

Potreba energie na vykurovanie kWh

Energetické úspory kWh

% úspor





Pred výmenou (22°C)

21

1995









1 opatrenie: Výmena okien so zlepšením z Uw = 2,8 W/m²K na Uw = 1,0 (22°C)

16

1520

475

23,81 %





2 opatrenia: Strešné okná s trojsklom a zníženie termostatu o 2°C

10

950

570

37,50 %





3 opatrenia: Zateplenie na 500 mm, strešné okná s trojsklom, vykurovanie na 20°C

8

760

190

20 %







Na lepšiu energetickú bilanciu veľkými preskleniami

Štát pomôže s obnovou

24.10.2022 (Webnoviny.sk) -Podľa augustových dát Eurostat bude rast cien energií pokračovať aj naďalej. V dôsledku vysokej miery inflácie v energetike, ktorá je najvyššia od roku 1997, prijímajú krajiny Európskej únie opatrenia na riešenie rastu cien energií. Občanov sa priamo týka najmä zníženie spotreby elektrickej energie a plynu. Podľa odborníkov je v súvislosti s rastom cien energií i mierou inflácie obnova budov jednou z najlepších investícií, ktoré možno v tomto období realizovať. S nákladmi na renováciu pritom pomôže aj štát.Renovácia rodinných domov zohráva kľúčovú úlohu nielen pri napĺňaní ambicióznych cieľov smerujúcich k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality, ale aj pri naštartovaní ekonomiky. Podľa štúdie Healthy Home Barometer v súčasnosti býva 15 % Európanov v nedostatočných podmienkach a 50 miliónov domácností trpí energetickou chudobou, pretože v zime nemôžu svoje domovy riadne vykurovať.[1] Aktuálna situácia preto ponúka jedinečnú príležitosť, ako zmeniť svoje staré bývanie na moderné, zdravé, udržateľné a cenovo dostupné – porovnateľné s bývaním v novostavbe.Architekt Martin Doršic poskytuje tipy na správny prístup k renovácii domov a budov:Prvým krokom k zníženiu spotreby energií v budovách je zlepšenie ich tepelnoizolačných vlastností. Pri izolácii vonkajšej obálky budovy pritom netreba zabúdať na okná a dvere. "Keď sa stavebník raz pustí do stavebnej úpravy, mal by využiť príležitosť na zlepšenie izolačných vlastností všade, kde sa dá," vyzýva Zsolt Szabó, Market Director spoločnosti VELUX pre Českú republiku a Slovensko.Moderné strešné okno ihneď po jeho výmene zlepšuje hospodárenie s energiami. Nie vždy je priestor a čas na komplexnú renováciu. Výmena strešných okien je oproti tomu rýchlo realizovateľné opatrenie bez väčšieho neporiadku a umožňuje znížiť teplotu na termostate bez straty pohodlia. Nové strešné okná v kombinácii s ďalšími dvoma úspornými opatreniami môžu pomôcť znížiť potrebu energie na vykurovanie o desiatky percent. Prehľad opatrení a ich dosah na úsporu v modelovom podkroví tu:*Modelový príklad: podkrovný byt 95 m2, stredný trakt, zateplenie 250 mm, 8 ks strešných okien, orientácia juh/sever, využitý software: VELUX Energy and Indoor Climate Vizualizer.V podkroví so strešnými oknami s trojsklom si možno nastaviť termostat o 1 až 2 °C nižšie bez toho, aby sa znížil životný komfort obyvateľov domu. Toto najčastejšie odporúčané opatrenie výrazne zníži náklady na vykurovanie. Avšak je nutné dbať na pravidelné vetranie, aby sa eliminovala vlhkosť, ktorá môže viesť k tvorbe plesní.Okrem kvality stavebných materiálov je dôležitá aj samotná realizácia. Správna inštalácia zabráni vzniku tepelných mostov.Solárne zisky prichádzajúce dnu cez okná ponúkajú vykurovací výkon zadarmo. Pri renovácii preto stojí za to zamyslieť sa nad pridaním strešných okien. "Kombinácie fasádnych a strešných okien pomôžu do interiéru priniesť až dvojnásobok denného svetla. Pridaním viacerých okien navyše získate pasívne solárne zisky a viac denného svetla zníži potrebu dodatočného umelého osvetlenia, čo opäť znižuje náklady na energie,” hovorí Zsolt Szabó.Energetickú účinnosť okien možno ďalej zvýšiť pomocou tieniacich doplnkov, ako sú vonkajšie markízy a rolety. Bránia ďalším tepelným únikom v zime a v letných mesiacoch zabezpečujú interiér pred prehrievaním. Tým dochádza k ďalšej úspore energií na chladení miestnosti klimatizáciou.Na dosiahnutie maximálnej účinnosti je k dispozícii automatizovaný systém VELUX ACTIVE with NETATMO, ktorý prispôsobuje zatváranie okien a roliet počasiu alebo teplote na základe senzoru a preferencií užívateľa. "Možnosť nastavenia personalizovaných režimov uľahčuje rutinné činnosti ako je vstávanie, alebo vetranie po príchode domov. Automatizovaným procesom je možné nastaviť si ranný budíček vytiahnutím roliet, alebo zabezpečiť vetranie ešte pred príchodom domov. Senzor vyhodnotí vnútornú klímu tak, že sa vyvetrá kvalitne a nie zbytočne dlho, aby sa zabránilo unikaniu tepla," hovorí Zsolt Szabo.Investícia do kvalitnejších okien má pri vysokých cenách energií rýchlu návratnosť. Okrem toho podáva pomocnú ruku aj štát. Od 17. 10. 2022 je možné podávať žiadosti o dotácie z programu Obnov dom. Dotácie je možné čerpať na rekonštrukciu rodinných domov postavených pred rokom 2013, pričom výška dotácie závisí od miery energetickej úspory dosiahnutej rekonštrukciou. Nárok na dotáciu získava rodinný dom, ktorý dosiahne po rekonštrukcii minimálne 30 % úspory a pri úspore nad 60 % je možné získať dotáciu až do výšky 19 000 €. Pod oprávnené stavebné opatrenia spadá zateplenie obálky domu a aj výmena okien, či inštalácia tieniacich doplnkov.Výmena strešného okna je rýchla a nezaberie viac ako jeden deň. Nedochádza k nadmernej tvorbe stavebného odpadu a neporiadku. V podkroví ide o ideálne riešenie, ako ešte pred príchodom zimy získať príjemne teplý a útulný domov s vysokou energetickou účinnosťou.Možnosti dotácií približuje Richard Pakši, analytik z platformy Budovy pre budúcnosť:Informačný servis