Enterprise Investors investujú do popredného výrobcu technológií na detekciu dronov

EIF IX získa v spoločnosti významný minoritný podiel;



Výška tejto investície na exkluzívnej báze nebola zverejnená.



O Enterprise Investors

21.8.2023 (SITA.sk) -Advanced Protection Systems (APS) je priekopnícka technologická spoločnosť, ktorú po úspešnej akademickej kariére založili generálny riaditeľ spoločnosti, Dr. Maciej Klemm, a prevádzkový riaditeľ, Dr. Radosław Piesiewicz. Po spustení projektu v roku 2015 so zameraním na vývoj a výrobu radarovej technológie so špecializovaným softvérom sa spoločnosť APS v priebehu rokov stala plnohodnotným poskytovateľom riešení uspokojujúcich rastúci dopyt po systémoch na detekciu dronov. Jej vlastná radarová technológia má oproti konkurencii niekoľko jedinečných výhod: umožňuje rýchlejšiu vysoko presnú detekciu a klasifikáciu viacerých malých, nízko a pomaly lietajúcich objektov v nižších výškach.Kľúčovým faktorom pozoruhodného rastu spoločnosti APS je v posledných rokoch jej schopnosť poskytovať najmodernejší radarový systém doplnený o intuitívny a prispôsobiteľný softvér. Navyše, vyrábaný hardvér je založený na modulárnej architektúre, čo výrazne prispieva k jeho adaptabilite pre zákazníkov z vojenskej či z komerčnej sféry."Spoločnosť APS dosiahla dobré výsledky vďaka kombinácii predchádzajúcich úspechov a jedinečných vlastností svojich riešení. Sme presvedčení, že v nasledujúcich rokoch bude spoločnosť pripravená realizovať veľmi ambicióznu stratégiu medzinárodnej expanzie," povedal Michał Kędzia, partner spoločnosti Enterprise Investors, ktorý je zodpovedný za túto investíciu, a dodal: "Spoločnosť APS vedú veľmi podnikaví zakladatelia, ktorí sa zaslúžili o jej doterajší rýchly rast. Tešíme sa na spoluprácu s nimi. Som presvedčený, že bohaté skúsenosti EI s optimalizáciou podnikovej štruktúry, koncepciou a realizáciou najvýhodnejšieho financovania, ako aj náborom špičkových manažérov povedú k veľmi plodnej a lukratívnej spolupráci"."S podporou Enterprise Investors plánujeme udržať dynamický rast a urýchliť rozvoj našich technologických, výrobných a organizačných kapacít. Kľúčom k našim podnikateľským úspechom je kvalita produktu a spokojnosť zákazníka, ktoré zostávajú našimi hlavnými prioritami. Sme radi, že sme našli partnera, ktorý zdieľa našu víziu, podporuje naše ciele a verí v náš potenciál," povedal Dr. Maciej Klemm, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti APS.Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy private equity v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť desať fondov. Fondy Enterprise Investors doteraz investovali 2,2 mld. eur do 155 spoločností a predali 137 spoločností. www.ei.com.pl/sk/ Informačný servis