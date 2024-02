Enterprise Investors predávajú podiel v JNT Group

Hodnota transakcie nebola zverejnená;



Transakcia podlieha schváleniu protimonopolného úradu.



PEF VII získal spoločnosť JNT (pôvodne Jantoń) od rodiny zakladateľov v roku 2017. Na čele spoločnosti stál od začiatku Jakub Nowak, ktorý vo firme pôsobil od štartu svojej profesionálnej kariéry počas viac ako 20 rokov. Spolu s tímom EI vypracoval plán dynamického rastu spoločnosti JNT. Od zmeny vlastníkov spoločnosť neustále rástla a zvyšovala svoj podiel na poľskom trhu s vínom v porovnaní s konkurentmi. Dnes sa jej trhový podiel odhaduje na takmer 20 %.Spoločnosť JNT dosiahla túto pozíciu investíciami do svojich výrobných kapacít a marketingu, ako aj akvizíciou značiek ako Grzaniec Galicyjski, Wino Makłowicz, Selekcja Makłowicz a Platinum Wines. Spoločnosť minulé leto takisto začala s medzinárodnou expanziou, keď sa jej výrobky objavili v maloobchodných sieťach v Rumunsku. V decembri spoločnosť JNT prevzala miestneho rumunského konkurenta, čím ďalej urýchlila svoj rast prostredníctvom akvizícií."Som rád, že JNT zostáva v rukách takého schopného manažéra, akým je Jakub Nowak. Jeho odborné znalosti trhu sú bezkonkurenčné a spoločnosť pozná do najmenšieho detailu. Jakub Nowak sa významne podieľal na doterajšom úspechu JNT a má najlepšie predpoklady na budovanie hodnoty spoločnosti do budúcnosti," zhrnul transakciu partner spoločnosti EI Sebastian Król, ktorý je zodpovedný za túto investíciu."Naša spolupráca s Enterprise Investors za posledných šesť rokov bola veľmi plodná a veľa nás naučila. Počas tohto obdobia sme nielen výrazne rástli a stali sa najväčším poľským výrobcom a distribútorom vína, ale zároveň sme profesionalizovali tím, výrazne zvýšili výrobné kapacity, optimalizovali produktové portfólio a úspešne dokončili domáce aj zahraničné akvizície. Naším ambicióznym plánom pre ďalšiu etapu rozvoja je, aby sa JNT stala najväčšou skupinou v Poľsku a vybudovala si silnú pozíciu na mnohých medzinárodných trhoch," komentoval Jakub Nowak, CEO spoločnosti JNT.