Enterprise Investors predávajú spoločnosť Noriel

O private equity investorovi Enterprise Investors

27.7.2022 (Webnoviny.sk) -Enterprise Investors kúpili Noriel v roku 2016 za nezverejnenú čiastku. V tom čase rodinná firma podporovaná finančným investorom prevádzkovala sieť 47 obchodov. V rámci transakcie poskytli Enterprise Investors 2 milióny eur na financovanie ďalšieho rozvoja spoločnosti Noriel.V súčasnosti je Noriel zdravou a silnou spoločnosťou s viacerými predajnými kanálmi a 88 modernými obchodmi rozmiestnenými po celom Rumunsku. Noriel patrí medzi top značky na rumunskom hračkárskom trhu – obchod s komplexným sortimentom pre deti a ich rodičov. Spoločnosť ponúka najširší výber hračiek, hier a iných produktov pre bábätká v celom Rumunsku. Jej rýchlorastúci, škálovateľný e-shop s ešte širšou ponukou produktov a vysoko efektívnym expedičným procesom je výbornou platformou pre vstup na nové trhy, čoho dôkazom je nedávna expanzia do Bulharska. Výhodou spoločnosti Noriel voči lokálnej konkurencii sú aj moderné CRM systémy a vernostné programy. Silnú pozíciu spoločnosti na trhu potvrdzuje aj solídny rast predaja – v roku 2022 Noriel očakáva historicky najvyššie tržby v hodnote 312 miliónov lei."Sme hrdí, že sme mohli byť súčasťou spoločnosti Noriel na jej ceste k rozvoju plnohodnotného predajného formátu v oblasti maloobchodu a e-commerce, ktorý poskytuje ten najlepší zážitok z nakupovania. V súčasnosti je Noriel jediným hráčom v Rumunsku so skutočným multi-kanálovým servisom, maximalizujúcim synergie z online a offline prostredia," hovorí Dariusz Pietrzak, viceprezident Enterprise Investors, ktorý je za investíciu zodpovedný. "Noriel bude v budúcnosti benefitovať z posunu v preferenciách zákazníkov smerom k inovatívnym, zábavným a edukačným produktom vďaka svojmu silnému vývoju produktov a jedinečným nákupným schopnostiam," dodal.Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy private equity v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť deväť fondov s celkovou hodnotou presahujúcou 2,5 mld. eur. Tieto fondy doteraz investovali 2,2 mld. eur do 151 spoločností z rôznych odvetví a ukončili 136 investícií v objeme 4,2 mld. eur. Noriel bol siedmou investíciou Enterprise Investors v Rumunsku. Enterprise Investors naďalej aktívne vyhľadáva nové akvizičné príležitosti na rumunskom trhu v rámci širokého spektra odvetví. Viac informácií na www.ei.com.pl/sk/ Informačný servis