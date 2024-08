Enterprise Investors predávajú spoločnosť Nu-Med

20.8.2024 (SITA.sk) -Spolupráca medzi spoločnosťami Nu-Med a Enterprise Investors začala v roku 2013, keď v nej fond PEF VII nadobudol významný minoritný podiel. V tom čase spoločnosť prevádzkovala iba jedno rádioterapeutické centrum v meste Elbląg na severe Poľska. Rok predtým Enterprise Investors urobili svoju prvú investíciu v tomto sektore a zainvestovali do rádioterapeutického centra v Katoviciach. Tieto dve rádioterapeutické centrá sa následne zlúčili pod značkou Nu-Med, pričom nasledovalo otvorenie ďalších dvoch centier v mestách Tomaszów Mazowiecki a Zamość.V uplynulom desaťročí si spoločnosť Nu-Med plnila svoje predsavzatie poskytovania vysoko kvalitnej liečby a starostlivosti o pacientov. Silná pozícia spoločnosti medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti sa odrazila v jej dobrých finančných výsledkoch, keď v roku 2023 vykázala tržby na úrovni viac ako 60 miliónov eur.„Tento predaj predstavuje významný míľnik v raste spoločnosti Nu-Med aj v investičnej stratégii Enterprise Investors v sektore zdravotnej starostlivosti, a zvýrazňuje predsavzatie našej firmy vytvárať hodnoty v tomto dôležitom sektore. Sme nesmierne hrdí na to, že počas nášho investičného obdobia sme poskytli služby intenzívnej starostlivosti takmer 70 000 pacientom,“ uviedol Michał Rusiecki, managing partner spoločnosti Enterprise Investors zodpovedný za investíciu. „Z jedného rádioterapeutického centra sme rozvinuli Nu-Med na popredného poskytovateľa onkologickej starostlivosti. Predaj spoločnosti Affidea zaručuje, že Nu-Med bude naďalej poskytovať vysokokvalitnú komplexnú onkologickú starostlivosť pacientom v celom Poľsku a to ako súčasť poprednej medzinárodnej organizácie,“ dodal."Rakovina zostáva hlavnou hrozbou pre obyvateľstvo a podľa WHO je druhou najčastejšou príčinou úmrtí v Poľsku, pričom ročne registrujeme približne 170 000 nových prípadov a 100 000 úmrtí. Táto akvizícia podčiarkuje záväzok spoločnosti Affidea podporovať Národnú onkologickú stratégiu a zabezpečiť lepší prístup k špičkovým službám v oblasti prevencie, včasnej diagnostiky a liečby rakoviny, a to komplexne a integrovane na jednom mieste. Renomované rádioterapeutické centrum Nu-Med, vedené skúseným manažmentom a vysokokvalifikovanými kolegami z klinickej aj neklinickej časti spoločnosti dokonale ladí s kultúrou a spôsobom práce v našej spoločnosti. Po uzavretí transakcie sa tešíme na spoluprácu pri našom spoločnom poslaní, ktorým je boj proti rakovine," uviedol Mesut Göral, CEO spoločnosti Affidea Poland a zároveň senior viceprezident a COO skupiny Affidea.Informačný servis