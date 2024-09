Enterprise Investors s novou investíciou v oblasti zdravotníctva

O spoločnosti Enterprise Investors

9.9.2024 (SITA.sk) -Scan Lab je inovatívna poľská spoločnosť zameraná na digitálne riešenia v oblasti zubnej protetiky a čeľustnej ortopédie (ortodoncie). Od svojho založenia v roku 2017 toto laboratórium ponúka zubným lekárom a ortodontistom plne digitálnu technológiu na zhotovovanie protetických náhrad, ako sú korunky, fazety a ortodontické zubné strojčeky. Tieto riešenia pokrývajú všetky fázy liečby, od diagnostiky a analýzy až po návrh a výrobu výrobkov na mieru.Predstaviteľov Enterprise Investors zaujala na spoločnosti Scan Lab jej jedinečnosť a vysoká kvalita riešení. Obchodný model spoločnosti založený na digitálnych technológiách a prepracovanej logistike predstavuje významnú bariéru pre vstup na trh pre nových hráčov a ťažko sa replikuje. To sa odráža v dobrých finančných výsledkoch a vysokej dynamike rastu - v roku 2024 plánuje Scan Lab dosiahnuť tržby vo výške 12 miliónov EUR."Touto transakciou EI znovu vstupuje do sektora zdravotnej starostlivosti. Na základe predchádzajúcich úspechov sme sa rozhodli opäť investične vstúpiť do tohto kľúčového ekonomického sektora," uviedol Michał Kędzia, partner spoločnosti Enterprise Investors zodpovedný za investíciu, a dodal: "Základy pre dynamický rozvoj modernej protetiky a ortodoncie sú mimoriadne silné a podporuje ich aj rastúce povedomie pacientov o zdraví a estetike. Veríme, že spoločnosť Scan Lab pod vedením svojho generálneho riaditeľa a nášho nového partnera Damiana Waliłka výrazne zlepší kvalitu života mnohých pacientov v Poľsku i v zahraničí.""Naším cieľom je podporovať zubných lekárov a majiteľov zubných kliník pri zavádzaní modernej technológie digitálnej protetiky," povedal Damian Waliłko a dodal: "Základom tohto procesu je používanie 3D skenerov, ktoré v posledných rokoch zmenili protetiku a ortodonciu. Úplná digitalizácia pracovného postupu poskytuje pacientom bezprecedentný komfort a lekárovi aj laboratóriu úplnú kontrolu nad prípravou individuálnych zubných náhrad. V konečnom dôsledku je najdôležitejším faktorom kvalita finálneho výrobku, či už ide o protézu, korunku, fazetu alebo sadu ortodontických zubných strojčekov. Vďaka digitalizácii a kapacite našich prevádzok môžeme prispôsobiť naše riešenia špecifickým potrebám každého zubného lekára, čo nám umožňuje rýchlejšie dopomôcť ľuďom ku krásnym novým úsmevom." Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy private equity v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť desať fondov, ktoré investovali 2,3 mld. eur do 157 spoločností a ukončili 140 investícií. www.ei.com.pl/sk Informačný servis