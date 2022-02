Envirocena Atlas sa koná pod záštitou ministra životného prostredia

Pod myšlienku Atlasu sa podpisujú aj silné inštitúcie

Prihlasovanie v rámci 8 kategórií trvá do 28. februára

24.2.2022 (Webnoviny.sk) -"Cenou Atlas sme sa rozhodli každý rok oceňovať snahu tých, ktorí sa svojím dielom práce podujali na neľahkú úlohu. Chceme, aby verejnosť vedela o hrdinkách a hrdinoch, ktorí cítia zodpovednosť za záchranu našej planéty, a aby mohli ich nádejné environmentálne projekty na Slovensku ďalej napredovať. Motivovaní tým, čo sa nám podarilo rozbehnúť, sme pripravili aj niekoľko noviniek, ktorými naše ocenenie ďalej rozširujeme. Veríme, že tak dokážeme odovzdať ešte viac povzbudenia a hovoriť ešte hlasnejšie o témach, ktoré sa týkajú nás všetkých," hovorí Alexander Resch, predseda správnej rady Nadácie VÚB a generálny riaditeľ VÚB banky.Garanciu profesionálneho a objektívneho výberu ocenených subjektov ako aj celkovú celospoločenskú váhu dodávajú popri nezávislých expertoch v porote aj verejné inštitúcie, ktoré sa k druhému ročníku enviroceny partnersky pridávajú. Podporu pri šírení myšlienky oceňovania prejavili Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) a tiež Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Prispel k tomu aj úspech pilotného ročníka, do ktorého sa svojimi nomináciami zapojilo až 177 neziskových organizácií, iniciatív, firiem a obcí."S uspokojením sledujeme, že čoraz viac spoločností sa angažuje v environmentálnych aktivitách. Témy udržateľnosti a klimatických problémov už nie sú cudzie a všetci si postupne uvedomujú svoju zodpovednosť. Verím, že tento trend bude pokračovať," uvádza minister životného prostredia SR Ján Budaj.Myšlienku vyzdvihovania pozitívnych príkladov environmentálneho správania sa naprieč mimovládnou, verejnou aj súkromnou sférou na Slovensku vníma aj ZMOS. "Príklady dobrej praxe motivujú aj inšpirujú. Sú to osvedčené riešenia, ktoré dokážu pomôcť všade tam, kde je podobný problém, pretože prinášajú pridanú hodnotu vo forme toho, čo sa oplatí robiť. Spolupráca na tomto projekte je preto mimoriadne efektívny a konštruktívny prístup nazerania na to, čo je problém a kde je riešenie," hovorí ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.Oproti pilotnému ročníku narástol celkový počet kategórií ocenenia zo šesť až na osem. Autori inovatívnych a originálnych projektov, realizovaných na území Slovenska v roku 2021 s merateľnými výsledkami a dopadom, si môžu v prihláške vybrať niektorú z nasledovných oblastí: biodiverzita, životné prostredie, osveta, eko startupy, zelená ekonomika, samosprávy, kampaň a hrdinovia. Všetci ôsmi laureáti získajú verejné uznanie a víťazi v prvých štyroch kategóriách si navyše odnesú aj finančnú odmenu vo forme grantu na ďalšie udržiavanie a napredovanie svojich dlhodobých aktivít vo výške 10-tisíc eur. Celkovo tak Nadácia VÚB prerozdelí 40-tisíc eur.Prihlášky projektov uchádzajúcich sa o cenu Atlas 2022 môžu posielať zástupcovia samotných organizácií, ale urobiť tak môže aj ktokoľvek, kto pozná ich prácu a na nomináciu získa od daného subjektu či osoby súhlas. Predkladať projekty je možné do 28. februára cez elektronický formulár (po prihlásení je dostupný v sekcii Atlas 2022). V ďalšom kroku vyberie odborná porota spolu 24 finalistov, z ktorých vzídu 22. apríla, symbolicky na Deň Zeme, ôsmi víťazi.Informačný servis