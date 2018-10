Enviroinšpekcia chce prehĺbiť spoluprácu s políciou

Na snímke minister životného prostredia SR László Sólymos. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 19. októbra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR chce zlepšiť dohľad nad dodržiavaním envirolegislatívy. V piatok to avizoval šéf rezortu László Sólymos (Most-Híd). Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) dostala vyšší rozpočet a viac pracovných miest, v súčasnosti envirorezort pracuje na legislatívnom zakotvení spolupráce s políciou.priblížil minister. Presný časový rámec legislatívneho riešenia si podľa svojich slov netrúfa odhadnúť.Výhody spolupráce polície a SIŽP podľa neho ukázal napríklad zásah NAKA v Moste pri Bratislave a Limbachu, ktorý prebehol v súčinnosti so SIŽP. Mal súvisieť s vyvážaním nebezpečného odpadu na skládku aj pod obchvat D4.Posilniť by sa podľa envirorezortu mala aj spolupráca pri internetovej kriminalite.povedal Sólymos.konštatoval minister. Inšpekciu vyzval, aby v prípadoch, kde je to potrebné, neváhala s udelením ani tých najvyšších pokút.