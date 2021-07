Environmentálne otázky na Slovensku a v Čechách: v čom sa líšime a čo vnímame rovnako?

Slovákom prekáža skládkovanie, Česi sa obávajú najmä znehodnocovania hospodárskej pôdy

8.7.2021 (Webnoviny.sk) -Prieskum identifikoval niekoľko environmentálnych problémov, ktoré Slováci veľmi intenzívne vnímajú. Až 83 % Slovákov považuje za najväčší problém najmä hromadenie a skládkovanie odpadu. Hneď v tesnom zástupe sa drží rúbanie stromov a odlesňovanie (80 %), znečistenie vôd (75 %), výskyt škodlivých látok, chemikálií a pesticídov v okolí (72 %), únik odpadových vôd do prírody (72 %) či vymieranie včiel (70 %). Ako je na tom krajina, kde voda hučí po lučinách a bory šumí po skalinách? Bohužiaľ, čelí klimatickej zmene rovnako ako my. Za najväčší momentálny problém českej krajiny považuje 75 % opýtaných Čechov fakt, že sa znehodnocuje hospodárska pôda. Až 71 % ľudí trápia čierne skládky a rovnako 71 % vníma ako problém vymieranie včiel. Rovnako sa im nepáčia ani pesticídy a chemikálie unikajúce do prírody (68 %), odlesňovanie (66 %) či znečistenie vody (65 %). V jednom sa však úplne zhodujeme - oba národy vidia najmenší environmentálny problém v ťažbe uhlia.Bez ohľadu na hraničnú čiaru sa v oboch krajinách veľmi pozitívne staviame k téme triedenia odpadu. Až 94 % všetkých Slovákov a Čechov podľa prieskumu poctivo triedi odpad v domácnosti. Kto z nás je však ekologickejší? Výsledky prieskumu hovoria mierne v náš prospech. Slováci sú v porovnaní s Čechmi efektívnejší v neplytvaní jedlom (88 % vs. 86 %), v šetrení vodou (86 % vs. 83 %), v obmedzovaní igelitových tašiek ( 84 % vs. 80 %) aj v nosení vlastnej fľaše (72 % vs. 65 %). Naši susedia by nás však mohli učiť, ako udržateľne nakupovať z druhej ruky (48 % vs. 59 %) či obmedziť nákup balenej vody (51 % vs. 57 %).Ak sa pozrieme na environmentálne zmeny, ktoré v našom prostredí za posledných pár desaťročí nastali, prinesie nám to na tvár skôr vrásky ako úsmev. Aj preto nie sú Slováci a Česi so stavom životného prostredia, v ktorom žijú, úplne spokojní. Dobrou správou však je, že si uvedomujeme, že zmena začína v nás. V oboch krajinách sa 9 ľudí z 10 prikláňa k názoru – jeden za všetkých, všetci za jedného – a vedia, že začať musíme sami od seba. Zároveň 9 z 10 ľudí na Slovensku aj v Čechách zmeny vo svojom správaní zavádza alebo už zaviedlo.Na Slovensku (68 %) aj v Čechách (61 %) spotrebitelia uprednostňujú v mnohých prípadoch najmä lokálnu produkciu jedla. Viac ako jednej pätine Slovákov a Čechov však veľmi záleží aj na tom, aby naše jedlo bolo pri objednávkach so sebou balené v ekologickejšom obale. Na Slovensku sa až 35 % ľudí snaží v dôsledku znižovania svojej klimatickej stopy znižovať konzumáciu mäsa. V Českej republike sa k tomuto spôsobu prikláňa 29 % ľudí. K zmene stravovania ich motivuje nielen environmentálna iniciatíva, ale aj zdravotné benefity.Svojim unikátnym prístupom v udržateľnosti sa môžu pýšiť dve McDonald’s reštaurácie slovenského franšízového partnera v nitrianskom okrese. Na strechách totiž majú umiestnené solárne panely, ktoré znižujú záťaž na životné prostredie. Týmto reštauráciám prinášajú benefity vo forme úspory energie a menej nákladnej výroby teplej vody, ktorá je produkovaná pomocou slnečnej energie. Reštaurácia na Bratislavskej ulici tento zdroj energie využíva už od roku 2018. V Beladiciach boli solárne panely zabudované v roku 2020. Ročne ušetrí využívanie slnečnej energie v priemere 30-40 % energie, čo však závisí aj od počtu slnečných dní. Tieto dve slovenské prevádzky sú skvelou inšpiráciou aj pre ostatných prevádzkovateľov samostatne stojacich McDonald’s reštaurácií nielen na Slovensku, ale aj v Čechách.Prečo sa snažíme myslieť udržateľne? Najčastejším dôvodom je zachovať prírodu pre ďalšie generácie minimálne v takom stave, v akom sa nachádza teraz. Chceme, aby naše deti poznali rôzne druhy zvierat, a aby obdivovali flóru na prechádzkach lesom a lúkami. Aby mali jednoducho kedykoľvek prístup k čistej vode z potoka či kohútika. Planéta Zem je totiž náš jediný, nenahraditeľný domov. Ďalšie dôvody nájdete na stránke www.nasepretoze.sk . Pridajte svoj dôvod aj vy a motivujte aj ostatných k tomu, aby začali uvažovať nad udržateľnejším spôsobom života.Informačný servis