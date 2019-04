Environmentálni aktivisti sa zlepili pred budovou londýnskej burzy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 25. apríla (TASR) - Environmentálni aktivisti sa vo štvrtok zlepili dovedna pred budovou Londýnskej burzy cenných papierov (LSE), čím zakončili svoje niekoľkodňové protesty, ktorými zablokovali časti britskej metropoly.Členovia skupiny Extinction Rebellion, ktorí požadujú rýchle riešenie klimatických zmien, vyhlásili, že usporiadali protestnú akciu aj vo finančnom centre Canary Wharf, kde sa členovia skupiny vyštverali na strechy vozňových súprav systému koľajovej mestskej hromadnej dopravy Docklands Light Railway.uviedla skupina Extinction Rebellion vo vyhlásení. Pri vchode do budovy boli siedmi demonštranti, ktorých sa polícia snažila od seba oddeliť.Činnosť burzy incident neovplyvnil, informovala agentúra AFP.Ide o najnovšiu akciu zmienenej protestnej skupiny, ktorá v Londýne uskutočnila 11-dňovú narušiteľskú kampaň. Aktivisti čiastočne zablokovali frekventované lokality, ako je ulica Oxford Street, námestie Parliament Square či most Waterloo Bridge. Počas akcie londýnska Metropolitná polícia zatkla vyše 1000 ľudí, z ktorých desiatky boli aj obvinené.Skupina Extinction Rebellion chce dosiahnuť, aby britská vláda vyhlásila klimatický a ekologický mimoriadny stav, prikročila k zastaveniu straty biodiverzity a do roku 2025 znížila produkciu skleníkových plynov na nulu.Taktika jej členov - sedieť uprostred hektických ciest a pokojným spôsobom odmietať ústup - sa ukázala ako pozoruhodne efektívna; polícia často vynakladá úsilie pri ich odsúvaní.Skupinu založili vlani v Británii akademici a stala sa jedným z najrýchlejšie rastúcich environmentálnych hnutí. Jej aktivisti žiadajú, aby sa boj proti klimatickej zmene stal hlavnou prioritou vlády.Záverečný ceremoniál pri príležitosti ukončenia protestov sa bude konať od 17.00 h (19.00 h SELČ) v londýnskom Hyde Parku. Skupina však zároveň avizovala, že v dohľadnom čase podnikne ďalšie podobné akcie.