Environmentálny aktivista Michal Sabo vstúpil do Progresívneho Slovenska, prehovoril o svojich cieľoch (video)

aktualizované 21. januára 2022, 10:53



Vízia riešenia klimatickej krízy

Diskusie sa chýlia ku koncu

21.1.2022 (Webnoviny.sk) -Environmentálny aktivista a bývalý moderátor Michal Sabo vstupuje do hnutia Progresívne Slovensko (PS). Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informovala predsedníčka hnutia Irena Bihariová.Ocenila, že spoločenský vplyv, ktorý Sabo získal, využíval vo verejnej diskusii na pretláčanie zelených tém.„Budeme robiť všetko pre to, aby našiel v Progresívnom Slovensku svoj politický domov, ktorý mu umožní realizovať jeho víziu,“ povedala Bihariová.Sabo uviedol, že pri riešení niektorých environmentálnych problémoch sa výrazne mešká a niektoré spoločnosť bagatelizuje. Jedným z jeho cieľov je zber voľne pohodeného odpadu. Považuje to za „šľachetnú činnosť“, ale aj za nekonečnú. Podľa neho je zle nastavený systém zberu odpadu a chce preto ponúknuť návrhy opatrení, ktoré sa budú realizovať na úrovni samosprávy a v legislatíve.Taktiež upozornil, že nikto jasne nepovedal, ako sa dosiahnu ciele riešenia klimatickej krízy. Z poslaneckých lavíc počúva, že na Slovensku sa kríza nevyrieši. Poukázal napríklad na odlesňovanie, čím lesy strácajú na Slovensku vodozádržnú schopnosť a za to podľa neho nie je zodpovedná Čína. Spolu s tímom PS chce preto ponúknuť aj víziu riešenia klimatickej krízy.V tohtoročných komunálnych voľbách sa chce Sabo uchádzať o mandát poslanca v Petržalke a v horizonte ďalších rokov sa vidí ako poslanec parlamentu.Predsedníčka Bihariová povedala, že v bratislavskej komunálnej politike sa chýlia ku koncu diskusie, ktoré boli medzi PS, stranou Sloboda a Solidarita a bratislavským primátorom Matúšom Vallom. V najbližších dňoch sa všetky subjekty k dohode vyjadria.