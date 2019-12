Envirorezort chce predstaviť návrh na vyhlásenie Pralesov v SR

Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. decembra (TASR) - Návrh na vyhlásenie prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska plánuje Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR predstaviť čo najskôr. Mal by pokryť všetky vzácne lokality, pralesy, pralesovité zvyšky aj zachovalé prirodzené lesy. TASR to povedal hovorca MŽP Tomáš Ferenčák.Svetový fond na ochranu prírody (WWF) Slovensko aj občianske združenie (OZ) Prales sa dlhodobo snažia o vyhlásenie prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska, zatiaľ však neúspešne, uvádzajú ochrancovia.Od roku 2009 až do roku 2015 prebiehalo mapovanie slovenských pralesov. Podľa Mariána Jasíka z OZ Prales sa na Slovensku zachovalo 10.180 hektárov pralesov a pralesových zvyškov.uviedol Ferenčák.Dohodu na návrh rezervácie sa nedarí dosiahnuť so štátnym podnikom Lesy SR. Vedúci odboru komunikácie Lesov SR Pavel Machava poznamenal, že podnik od začiatku vítal snahu o vyhlásenie rezervácie a od roku 2007 neťažil v daných lokalitách.skonštatovali ochrancovia.Výsledkom rokovania bol v roku 2007 sľub, že lesníci nebudú v lokalitách nijako zasahovať.hovorí Jasík.WWF, OZ Prales aj rezort životného prostredia súhlasia, že zrušenie povinného odvodu pre Lesy SR vo výške päť miliónov eur by malo viesť k ochrane pralesov a zmenám v lesníckom sektore.podotkol Ferenčák.