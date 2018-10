Envirorezort chce rozšíriť bezzásahové zóny v národných parkoch

Norbert Kurilla. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 13. októbra (TASR) - Pripravovaná novela zákona o ochrane prírody a krajiny z dielne Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR má rozšíriť bezzásahové zóny minimálne na polovicu územia každého národného parku (NP). Uviedol to štátny tajomník MŽP Norbert Kurilla (nom. Mosta-Híd) v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.povedal Kurilla. Podľa novely by tiež dotknuté štátne pozemky, ktoré sú dnes v správe Lesov SR, mali prejsť do správy Štátnej ochrany prírody SR.Poslanec Národnej rady SR Karol Galek (SaS) reagoval, že bezzásahovosť treba riešiť predovšetkým na území lesov vo vlastníctve štátu, pretože súkromní vlastníci majú aj vlastné hospodárske záujmy." hovorí Galek. Podľa neho treba definovať podmienky na nájdenie rovnováhy medzi ochranou prírody a hospodárskymi záujmami.S tým súvisí aj ukončenie činnosti uhoľných elektrární, ktoré má viesť k znižovaniu emisií. Práve región Hornej Nitry sa podľa Kurillu v spolupráci s európskymi partnermi transformuje a snaží sa efektívne ukončiť spaľovanie uhlia, aby Slovensko dosahovalo svoje klimatické ciele a lepšiu kvalitu ovzdušia.zdôraznil štátny tajomník. Dôležité je však podľa neho dbať aj na pracovné uplatnenie baníkov.Galek tvrdí, že s transformáciou sa malo začať už pred piatimi rokmi. Pripomenul, že aj po ukončení ťažby musí byť územie na Hornej Nitre rekultivované a jednotlivé banské diela postupne uzatvárané, baníci preto hneď neprídu o prácu, a na trhu práce si dokážu nájsť aj iné uplatnenie. Podľa neho je už dnes technológia v baniach zastaraná a nebezpečná.