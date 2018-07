Envirorezort ide obmedzovať jednorazové plasty

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 14. júla (TASR) - Envirorezort pracuje na zákone, ktorý by mal obmedziť predaj jednorazových plastových výrobkov. V rozhovore pre TASR to povedal jeho šéf László Sólymos (Most-Híd). "Chcel by som, aby sme predbežný návrh mali pripravený do konca roka," priblížil. Ďalšie kroky zatiaľ nechcel konkretizovať.Zákon má byť súčasťou snáh ministerstva o zlepšenie odpadového hospodárstva na Slovensku. "uviedol Sólymos.Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR tiež presadzuje, aby Slovensko podporilo návrh Európskej komisie, ktorý má zamedziť vplyvu niektorých plastových výrobkov na životné prostredie. Tá chce zakázať predaj niektorých plastových výrobkov, ku ktorým existujú neplastové alternatívy. Má ísť napríklad o vatové tyčinky, príbory, taniere alebo slamky. Vyplýva to z materiálu v medzirezortnom pripomienkovom konaní.