ENVIROREZORT: Miera recyklácie komunálneho odpadu medziročne stúpa

Ilustračná snímka.

Bratislava 1. júla (TASR) – Slovensko chce do roku 2020 dosiahnuť mieru recyklácie komunálnych odpadov na úrovni 50 percent, uviedlo to Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Kým v roku 2017 sa podarilo recyklovať 29 percent komunálnych odpadov, vlani to bolo 36 percent. V roku 2018 skončilo na skládkach už len 55 percent komunálneho odpadu, doplnil envirorezort.povedal podpredseda vlády a minister životného prostredia SR László Sólymos (Most-Híd).MŽP SR pripomína, že od januára 2019 vstúpil do platnosti protiskládkový balíček, ktorý zaviedol poplatky za skládkovanie. Finančne tak zvýhodnil obce, ktoré poctivo triedia odpad. Do platnosti vstúpil aj Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 až 2025. Pozornosť venuje množstvovému zberu odpadu, keď sú domácnosti priamo finančne zvýhodňované za to, že triedia.uviedol hovorca MŽP SR Tomáš Ferenčák. Taktiež sa zaviedli miliónové pokuty pre prevádzkovateľov skládok, spoplatnili sa plastové tašky a zefektívnilo sa vykazovanie vyzbieraných kovov.