Envirorezort navrhuje podporiť zákaz niektorých plastových výrobkov

Ilustračná snímka.

Bratislava 9. júla (TASR) - Slovensko pravdepodobne podporí návrh Európskej komisie, ktorý má zamedziť vplyvu niektorých plastových výrobkov na životné prostredie. Vyplýva to z riadneho predbežného stanoviska, ktoré envirorezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania.píše sa v analýze návrhu. Tá tiež vyzdvihuje, že sa návrh zameriava na najviac nachádzané makroplastové predmety na európskych plážach, teda jednorazové plastové výrobky a rybársku výstroj.Slovensko však podľa stanoviska bude mať výhrady k zneniu smernice v slovenskom jazyku. Navrhuje nahradiť slovo "likvidácia" slovom "zneškodnenie", aby sa zjednotila terminológia v rámci odpadového hospodárstva.Zmeny, ktoré nová legislatíva v prípade schválenia Radou EÚ a Európskym parlamentom zavedie, by sa do slovenskej legislatívy mali dostať najneskôr do dvoch rokov, od kedy smernica nadobudne účinnosť.V praxi by to znamenalo, že by bolo zakázané predávať napríklad plastové vatové tyčinky, príbory, taniere alebo slamky, pretože k nim existujú aj neplastové alternatívy. Podľa návrhu by tiež členské štáty do roku 2025 mali zabezpečiť zber 90 percent jednorazových fliaš z nápojov. Zvýšiť by sa mala aj informovanosť občanov o dôsledkoch nevhodnej likvidácie odpadu.