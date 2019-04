Envirorezort navrhuje vyhlásiť tri nové chránené areály

László Solymos, minister životného prostredia Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. apríla (TASR) - Na Slovensku by mali pribudnúť tri nové chránené areály - Nesvadské piesky (okres Komárno), Jurský Chlm (okres Nové Zámky) a Mostová (okres Galanta). Navrhuje to Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, ktoré materiály predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.Jedným z dôvodov na vyhlásenie chránených území je reakcia na kritiku Európskej komisie, podľa ktorej Slovensko nedostatočne vyhlasuje lokality európskeho významu za osobitne chránené územia.V areáli Nesvadské piesky sa nachádzajú biotopy rastlín národného významu, ako sú kurička klbkatá alebo silenka dneperská, a tiež biotop koníka stepného. V Jurskom Chlme sa má chrániť pichliač úzkolistý, kosatec pochybný alebo kozinec bezbyľový. Účelom vyhlásenia chráneného areálu Mostová je zas dosiahnutie a následné zachovanie priaznivého stavu vnútrozemských slanísk a slaných lúk, ktoré sa na tomto území nachádzajú.