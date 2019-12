Envirorezort podporil na severovýchode Slovenska 163 projektov

Na snímke minister životného prostredia László Sólymos. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Svidník 3. decembra (TASR) - Sumou viac ako 36 miliónov eur podporil rezort životného prostredia od roku 2016 projekty zamerané na energetickú efektívnosť, ochranu vôd a ovzdušia v okresoch Svidník, Bardejov, Medzilaborce a Stropkov. Celkovo išlo o 163 projektov. Počas utorkovej návštevy Svidníka to skonštatoval podpredseda vlády SR a minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).uviedol Sólymos s tým, že podpora za posledné roky smeruje najmä do oblasti ochrany a využívania vôd, znižovania energetickej náročnosti budov, ale aj do podpory triedenia a recyklácie odpadov či zlepšenia kvality ovzdušia.V rámci Environmentálneho fondu ministerstvo v rokoch 2016 až 2019 podporilo 113 projektov samospráv z okresov Svidník, Bardejov, Medzilaborce a Stropkov za viac ako 13,2 milióna eur.Z európskych zdrojov v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia získali štyri okresy na severovýchode Slovenska takmer 23 miliónov eur v rámci 50 podporených projektov.Jedným z naposledy takto podporených projektov je vynovená telocvičňa Základnej školy na ulici Karpatskej vo Svidníku, ktorú v utorok odovzdal do užívania. Za účelom zvýšenia energetickej účinnosti tejto budovy získala samospráva dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 170.000 eur. V rámci projektu išlo najmä o zateplenie strechy a budovy telocvične, novú omietku, výmenu dverí a okien, vonkajších parapetov či osadenie nového bleskozvodu.Obec Šarišský Štiavnik prostredníctvom financií z Environmentálneho fondu zateplila kultúrny dom.uviedol starosta obce Šarišský Štiavnik Michal Kimák.V budovaní vodovodnej a kanalizačnej siete v rámci Slovenska sú podľa Sólymosa ešte rezervy.doplnil Sólymos.Ako ďalej povedal, Slovensko je odkanalizované približne na 66 percent, čo sa týka počtu obyvateľov.dodal Sólymos.