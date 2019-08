Envirorezort poskytne na monitorovanie vôd 5,5 milióna eur

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 5. augusta (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR poskytne na monitorovanie a hodnotenie vôd 5,5 milióna eur z európskych zdrojov. Začiatkom augusta otvorilo 52. výzvu na predkladanie žiadostí v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.priblížila Zuzana Onufer z tlačového oddelenia MŽP. Podľa jej slov by mal vzniknúť ucelený informačný systém, z ktorého budú okrem ministerstva čerpať informácie aj ďalšie inštitúcie zapojené do zavádzania európskej smernice v oblasti vodnej politiky do praxe.Termín na predloženie žiadostí do prvého hodnotiaceho kola je 30. október 2019.pripomenula Onufer. Výzva je otvorená až do vyčerpania finančných prostriedkov.