Envirorezort predloží návrh hraníc Karpatských bukových pralesov

Bratislava 14. októbra (TASR) - Po 12 rokoch má Slovensko jasne vymedzené hranice lokality svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy. Po medzirezortnom pripomienkovom konaní envirorezort v pondelok predloží materiál na vládu. Počas konania vypadol jeden z komponentov, Národná prírodná rezervácia (NPR) Šípková. Tá zostáva v piatom, najvyššom stupni ochrany, no nebude zaradená medzi lokality UNESCO. TASR o tom informoval hovorca Ministerstva životného prostredia Tomáš Ferenčák.Po dlhých rokovaniach so štátnymi a súkromnými subjektmi sa našla dohoda na vytýčení hraníc a zaistení ochrany jedného z najvzácnejších území Slovenska – Karpatských bukových pralesov.podotkol podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).Po sfinalizovaní návrhu na zmenu hraníc sa tak ministerstvu životného prostredia podarilo dohodnúť a zaistiť takmer 4300 hektárov prísne bezzásahového územia. Striktná nárazníková zóna, teda ochranné pásmo, v ktorom sú výrazne obmedzené zásahy do lesných porastov, bola vymedzená na výmere ďalších zhruba 1700 hektárov.Širšia nárazníková ochranná zóna samotných vzácnych bukových lesov a pralesov UNESCO, kde sa bude môcť hospodáriť len v obmedzenej forme v súlade s princípmi prírode blízkeho manažmentu, bude mať výmeru vyše 13.300 hektárov.Jedinú výnimku predstavujú súkromné pozemky v NPR Šípková s rozlohou približne 150 hektárov. Tu sa dohodu nepodarilo dosiahnuť, a preto územie nebude zaradené medzi lokality UNESCO. NPR Šípková je v súčasnosti v piatom stupni ochrany, jej vyňatie z návrhu však neznižuje ochranu tejto lokality.So zástupcami súkromných vlastníkov prebehli desiatky rokovaní. Zástupca jedného urbariátu vlastniaceho pozemky v NPR Šípková deklaroval záujem o zaradenie do návrhu lokalít UNESCO, no napokon jej zahrnutie odmietol. Na rozdiel od zástupcov ostatných urbariátov v lokalite UNESCO nesúhlasil so žiadnymi ponúknutými podmienkami.povedala generálna riaditeľka sekcie ochrany prírody a krajiny envirorezortu Katarína Butkovská.Problematika nedostatočne chráneného vzácneho územia sa ťahá už 12 rokov. Problematickým bol už samotný nominačný projekt predložený v roku 2007. V projekte sa totiž uvádzali dve odlišné rozlohy územia. Kým v texte sa uvádzalo 5700 hektárov, v mapovej časti bolo zakreslených len 3500 hektárov. Práve nejasné vymedzenie územia tak komplikovalo aj zaistenie adekvátnej ochrany.