Envirorezort uvažuje nad zavedením zálohovania PET fliaš

Plastové pet fľaše, ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 15. júla (TASR) - Zálohovanie PET fliaš by mohlo byť čoskoro realitou aj na Slovensku. V rozhovore pre TASR to povedal minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). Envirorezort však podľa neho najskôr musí vedieť, koľko by zavedenie takéhoto zálohovania stálo a aký vplyv by to malo na rozbehnutý systém recyklácie. Pripravuje preto štúdiu.pripustil minister. Súčasný systém podľa neho umožňuje vyzbierať zhruba 70 percent plastových fliaš, ktoré sa dostanú na slovenský trh.povedal.Otázkou však podľa neho je, čo by zavedenie zálohovania znamenalo pre systém, ktorý momentálne funguje.povedal minister.Zavedenie zálohovania PET fliaš by si tiež vyžiadalo rozsiahle investície.poznamenal Sólymos.Diskusii o zálohovaní PET fliaš sú otvorené aj potravinové reťazce združené v Slovenskej aliancii moderného obchodu. Jej členmi sú napríklad Billa, Kaufland, Lidl a Tesco.povedala pre TASR riaditeľka aliancie Diana Chovancová Stanková.