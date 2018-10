Envirorezort už vysúťažil firmy pre sanáciu skládky vo Vrakuni

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 11. októbra (TASR) – Ministerstvo životného prostredia ukončilo súťaž na sanáciu bývalej skládky Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej Vrakuni, ktorá trvala od minulého roka. Za 34,1 milióna eur s DPH to bude realizovať skupina dodávateľov tvorená českou spoločnosťou Geotest a slovenskou firmou In Situ P&R. Zmluvu s nimi ministerstvo podpísalo 19. septembra. Vyplýva to z oznámenia o výsledku súťaže zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.Zámerom ministerstva je podľa zmluvy realizovať enkapsuláciu environmentálnej záťaže, obmedziť plošné a priestorové šírenie znečisťujúcich látok v podzemnej vode či pôde, odstrániť kontamináciu alebo znížiť koncentráciu znečisťujúcich látok a zabezpečiť rekultiváciu sanovanej lokality. S prvými prácami by sa mohlo začať ešte v tomto roku. Firmy sa v zmluve zaviazali ukončiť práce najneskôr do konca júna 2023.Rezort životného prostredia chce v rámci sanácie skládky vo Vrakuni využiť metódu enkapsulácie. Vybuduje podzemnú tesniacu stenu, ktorou sa zdroj znečistenia odizoluje od okolitého prostredia. Súčasťou sanácie bude čerpanie a čistenie znečistených podzemných vôd v okolí skládky.Rozloha skládky, ktorá sa nachádza na území starého Mlynského ramena na rozhraní bratislavských mestských častí Vrakuňa a Ružinov, je približne 4,65 hektára. Je na nej zhruba 120.000 kubických metrov odpadu, ktorý tam vyvážali z chemických závodov v 60. až 80. rokoch minulého storočia.Prieskum ukázal, že do podzemných vôd unikajú najmä pesticídy a herbicídy. Kontaminačným mrakom je podľa ministerstva zasiahnutá Vrakuňa, Podunajské Biskupice a Ružinov. Rezort preto vyzval obyvateľov týchto bratislavských mestských častí, aby nepoužívali vodu zo studní na polievanie koreňovej a listovej zeleniny, kúpanie, sprchovanie či napúšťanie bazénov. Zdroj pitnej vody na Žitnom ostrove v súčasnosti ohrozený nie je.