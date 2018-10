EP a Rada EÚ rozšírili zoznam chemikálií spôsobujúcich rakovinu

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Brusel 11. októbra (TASR) - Vyjednávači Európskeho parlamentu (EP) a Rady EÚ vo štvrtok dospeli k dohode o druhom návrhu Európskej komisie (EK) na rozšírenie zoznamu uznaných chemikálií spôsobujúcich rakovinu na pracovisku.Exekutíva EÚ túto správu privítala a upozornila, že vďaka tomu sa smernica o karcinogénoch a mutagénoch bude vzťahovať na osem ďalších karcinogénnych chemikálií vrátane výfukových plynov z dieselových motorov.Eurokomisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová novinárom pripomenula, že ide o ďalší dôležitý krok pre ochranu európskych pracovníkov pred rakovinou súvisiacou so zamestnaním.spresnila komisárka.Podľa Thyssenovej táto dohoda znamená, že vnútorný trh EÚ bude jednoduchší a spravodlivejší, pričom osobitná pozornosť sa bude venovať malým podnikom a mikropodnikom s cieľom pomôcť im dodržiavať pravidlá v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia.vyjadrila nádej Thyssenová.Dohoda bude predložená na schválenie veľvyslancom pri EÚ (Coreper) a keď ju stáli predstavitelia členských štátov potvrdia, bude sa o nej hlasovať na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu.Komisia pripomenula, že rakovina predstavuje 52 % všetkých úmrtí súvisiacich so zamestnaním a zostáva najrozšírenejším dôvodom úmrtia. Zatiaľ čo väčšina členských štátov má v prípade mnohých karcinogénnych chemikálií vnútroštátne limity vystavenia sa nebezpečným látkam, existujú medzi nimi rozdiely v prísnosti. To znamená, že pracovníci nie sú rovnako chránení na celom jednotnom trhu a že neexistujú rovnaké podmienky pre podniky, čo nová smernica zmení.(spravodajca TASR Jaromír Novak)